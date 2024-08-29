巴黎殘奧丨殘奧分級制度冷知識　拆解每個英文字母數字意思

▲ 殘奧分級作賽以達公平原則。

巴黎殘奧會在香港時間8月28日凌晨開幕，在今日（8月29日）隨即展開為期12天的激戰。港隊在今屆巴黎殘奧共派出9男14女出戰8個項目，當中羽毛球、輪椅劍擊、游泳、乒乓球及硬地滾球都被視為獎牌希望。

因為按照公平原則，讓運動員能夠與殘疾種類及程度類近對手作賽，因此殘奧會在各項目都會據運動員不同殘障程度進行分級，整體可分為三大類：身體殘障（肌肉力量受損、被動運動範圍受損、肢體虛弱、腿長不等、身材矮小、肌肉緊張、動作不協調、不自主運動）、視力障礙及智力障礙。

而各運動項目的分級系統又會有所不同，並由國際聯合會（IF）制定。

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巴黎殘奧丨最低傷殘程度​

對運動員參賽最低標準的限制主要從雙上肢和下肢肌力喪失的程度、關節活動範圍以及其他方面運動功能障礙等因素考慮。

此標準適用於脊髓損傷、腦癱、截肢和其他肢體殘疾的運動員。

▲ 代表香港出戰巴黎殘奧會運動員大合照。

巴黎殘奧丨英文字母為比賽項目

大部分運動級別由英文字和數字組成，「T」（Track） 代表徑項、「F」（Field） 代表田項，若同時參與徑項及田項的賽事時，將兩個分別以「T」及「F」為首的級別。 「TT」為乒乓球、「SH」為射撃（氣手槍） 、「ARW」代表射箭、硬地滾球（BC）等。

至於在泳賽方面項目，而「 S」代表自由泳 ， 背泳及蝶泳 、「 SB」代表蛙泳及「 SM」代表個人四式區分。

殘奧單車項目設有公路單車及場地單車兩個大項，再細分為C（單車）、H（手搖單車）、T（三輪單車）、B（雙人單車）四個類別作賽。

殘疾人羽毛球在2021年東京殘奧才正式成為比賽項目，分為企立組（當中另設四個分組）和輪椅組（WH）。項目按運動員的活動範圍、肌肉力量、平衡和球拍操控等能力分為六個級別：輪椅組有WH1及WH2兩個級別；企立組有四個級別，包括下肢組（SL3及SL4）、上肢組（SU5）和短肢組（SH6）。

▲ 蘇樺偉於1996年亞特蘭大殘奧在男子4x100米接力賽奪金。

巴黎殘奧丨數字代表殘疾類別及程度

殘奧會大項的設置與相應體育項目的殘疾類別有直接關係，各類殘疾運動的殘疾類別分別由其相應的單項體育協會進行鑑定。

殘奧會小項設置主要依靠醫學與功能分級，根據殘疾人運動員的殘疾程度進行分類， 將同一殘疾類別、同一殘疾等級的運動員分在一起進行比賽， 保證比賽結果的公平與公正。

田項或徑項中，雙位數字中的十位數值表示運動員的殘疾類別，「1」字代表視障類別、「2」字代表智障類別、「3」字代表腦癱、大腦麻痺或後天性腦損傷類別、「4」字代表截肢及身材矮小的類別， 及「5」字代表脊髓損傷及部分輪椅組的類別。如香港運動員蘇樺偉的運動級別是T36，屬於第三類腦癱、大腦麻痺或後天性腦損傷類別。

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比如游泳項目分級主要為視障、肢體殘疾及智障三類，1-10為肢體殘疾類別、11‐13為視障類別及14為智障類別。今屆運動員鄧韋樂的運動級別是S14，屬智障類別。

不論任何比賽項目，較高數值代表於該殘疾類別中較輕微的殘疾級別，如T1、S1、TT1等，為該類別的最高殘疾級別。比如殘疾人乒乓球分級：．TT1-5：輪椅運動員（1為傷殘程度最高、5為最輕徵）；TT6-10：站立作賽運動員（6為傷殘程度最高、10為最輕徵）；TT11：智障運動員。

硬地滾球分級：BC1：患大腦麻痺的運動員，一般以電動輪椅作賽，可用手或腳發球，比賽時可有一位助手，坐在運動員比賽區外，準備協助固定、調整輪椅或拾球；BC2：患大腦麻痺的運動員，但較BC1級球員有較佳拋投能力，不能有助手協助；BC3：有嚴重殘障（包括大腦麻痺）的運動員，無法將球拋或踢出超過3米，需利用管道發球，比賽時有一位助手協助使用管道，助手必須背向比賽區域，並且不可觀看賽事；BC4：有明顯傷殘的運動員（不包括大腦麻痺），令投球有困難，不能有助手或器具協助等。

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