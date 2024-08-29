  • 33°C
香港時間 : 2024829日 (四) 14:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎殘奧丨殘奧分級制度冷知識　拆解每個英文字母數字意思

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

殘奧分級作賽以達公平原則。

巴黎殘奧會在香港時間8月28日凌晨開幕，在今日（8月29日）隨即展開為期12天的激戰。港隊在今屆巴黎殘奧共派出9男14女出戰8個項目，當中羽毛球、輪椅劍擊、游泳、乒乓球及硬地滾球都被視為獎牌希望。

因為按照公平原則，讓運動員能夠與殘疾種類及程度類近對手作賽，因此殘奧會在各項目都會據運動員不同殘障程度進行分級，整體可分為三大類：身體殘障（肌肉力量受損、被動運動範圍受損、肢體虛弱、腿長不等、身材矮小、肌肉緊張、動作不協調、不自主運動）、視力障礙及智力障礙。

而各運動項目的分級系統又會有所不同，並由國際聯合會（IF）制定。

巴黎奧運丨捲性別爭議拳后林郁婷代言衛生棉　回應質疑：我不是女生，甚麼是女生？

點擊圖片放大
+5
+4

巴黎殘奧丨最低傷殘程度​

對運動員參賽最低標準的限制主要從雙上肢和下肢肌力喪失的程度、關節活動範圍以及其他方面運動功能障礙等因素考慮。

此標準適用於脊髓損傷、腦癱、截肢和其他肢體殘疾的運動員。

代表香港出戰巴黎殘奧會運動員大合照。

巴黎殘奧丨英文字母為比賽項目

大部分運動級別由英文字和數字組成，「T」（Track） 代表徑項、「F」（Field） 代表田項，若同時參與徑項及田項的賽事時，將兩個分別以「T」及「F」為首的級別。 「TT」為乒乓球、「SH」為射撃（氣手槍） 、「ARW」代表射箭、硬地滾球（BC）等。

至於在泳賽方面項目，而「 S」代表自由泳 ， 背泳及蝶泳 、「 SB」代表蛙泳及「 SM」代表個人四式區分。

殘奧單車項目設有公路單車及場地單車兩個大項，再細分為C（單車）、H（手搖單車）、T（三輪單車）、B（雙人單車）四個類別作賽。

殘疾人羽毛球在2021年東京殘奧才正式成為比賽項目，分為企立組（當中另設四個分組）和輪椅組（WH）。項目按運動員的活動範圍、肌肉力量、平衡和球拍操控等能力分為六個級別：輪椅組有WH1及WH2兩個級別；企立組有四個級別，包括下肢組（SL3及SL4）、上肢組（SU5）和短肢組（SH6）。

蘇樺偉於1996年亞特蘭大殘奧在男子4x100米接力賽奪金。

巴黎殘奧丨數字代表殘疾類別及程度

殘奧會大項的設置與相應體育項目的殘疾類別有直接關係，各類殘疾運動的殘疾類別分別由其相應的單項體育協會進行鑑定。

殘奧會小項設置主要依靠醫學與功能分級，根據殘疾人運動員的殘疾程度進行分類， 將同一殘疾類別、同一殘疾等級的運動員分在一起進行比賽， 保證比賽結果的公平與公正。

田項或徑項中，雙位數字中的十位數值表示運動員的殘疾類別，「1」字代表視障類別、「2」字代表智障類別、「3」字代表腦癱、大腦麻痺或後天性腦損傷類別、「4」字代表截肢及身材矮小的類別， 及「5」字代表脊髓損傷及部分輪椅組的類別。如香港運動員蘇樺偉的運動級別是T36，屬於第三類腦癱、大腦麻痺或後天性腦損傷類別。

最新影片推介：梁靖琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因

比如游泳項目分級主要為視障、肢體殘疾及智障三類，1-10為肢體殘疾類別、11‐13為視障類別及14為智障類別。今屆運動員鄧韋樂的運動級別是S14，屬智障類別。

不論任何比賽項目，較高數值代表於該殘疾類別中較輕微的殘疾級別，如T1、S1、TT1等，為該類別的最高殘疾級別。比如殘疾人乒乓球分級：．TT1-5：輪椅運動員（1為傷殘程度最高、5為最輕徵）；TT6-10：站立作賽運動員（6為傷殘程度最高、10為最輕徵）；TT11：智障運動員。

硬地滾球分級：BC1：患大腦麻痺的運動員，一般以電動輪椅作賽，可用手或腳發球，比賽時可有一位助手，坐在運動員比賽區外，準備協助固定、調整輪椅或拾球；BC2：患大腦麻痺的運動員，但較BC1級球員有較佳拋投能力，不能有助手協助；BC3：有嚴重殘障（包括大腦麻痺）的運動員，無法將球拋或踢出超過3米，需利用管道發球，比賽時有一位助手協助使用管道，助手必須背向比賽區域，並且不可觀看賽事；BC4：有明顯傷殘的運動員（不包括大腦麻痺），令投球有困難，不能有助手或器具協助等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運丨羽毛球女神志田千陽人氣急升　滑板金牌少女吉澤戀廣告費達2500萬日圓
10:13 2024/08/23
巴黎奧運丨羽毛球女神志田千陽人氣急升　滑板金牌少女吉澤戀廣告費達2500萬日圓
巴黎奧運丨27歲何冰嬌退役告別運動員生涯　在頒獎台向瑪蓮致意獲激讚
17:31 2024/08/13
巴黎奧運丨27歲何冰嬌退役告別運動員生涯　在頒獎台向瑪蓮致意獲激讚
巴黎奧運｜緋聞情侶孫穎莎王楚欽做直播鬥嘴　「莎頭組合」恐面臨拆夥？
12:07 2024/08/15
巴黎奧運｜緋聞情侶孫穎莎王楚欽做直播鬥嘴　「莎頭組合」恐面臨拆夥？
巴黎奧運 | 體操銀牌女將回老家變身做「侍應」　周雅琴於父母食店幫忙被讚孝順
14:01 2024/08/21
巴黎奧運 | 體操銀牌女將回老家變身做「侍應」　周雅琴於父母食店幫忙被讚孝順
巴黎奧運丨俄羅斯靚女教練Anastasia Bliznyuk引關注　網民讚靚到似精靈女王【多圖】
19:01 2024/08/17
巴黎奧運丨俄羅斯靚女教練Anastasia Bliznyuk引關注　網民讚靚到似精靈女王【多圖】

你可能感興趣

巴黎奧運丨羽毛球女神志田千陽人氣急升　滑板金牌少女吉澤戀廣告費達2500萬日圓
10:13 2024/08/23
巴黎奧運丨羽毛球女神志田千陽人氣急升　滑板金牌少女吉澤戀廣告費達2500萬日圓
巴黎奧運丨27歲何冰嬌退役告別運動員生涯　在頒獎台向瑪蓮致意獲激讚
17:31 2024/08/13
巴黎奧運丨27歲何冰嬌退役告別運動員生涯　在頒獎台向瑪蓮致意獲激讚
巴黎奧運｜緋聞情侶孫穎莎王楚欽做直播鬥嘴　「莎頭組合」恐面臨拆夥？
12:07 2024/08/15
巴黎奧運｜緋聞情侶孫穎莎王楚欽做直播鬥嘴　「莎頭組合」恐面臨拆夥？
娛樂人物職業 網絡熱話 奧運會 傷殘運動員 傷殘奧運 正能量

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月29日 時間12:05）
飲食攻略｜飲咖啡延年益壽？醫生揭11種人忌飲咖啡　恐令心臟病發增骨折危機
飲食攻略｜飲咖啡延年益壽？醫生揭11種人忌飲咖啡　恐令心臟病發增骨折危機
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞
飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞
配戴安全丨兩款知名隱形眼鏡出事　恐致刺痛視力模糊台灣緊急回收306盒
配戴安全丨兩款知名隱形眼鏡出事　恐致刺痛視力模糊台灣緊急回收306盒