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親子遊注意︱超強颱風「珊珊」襲日本九州　一文睇清往返日本受影響航班

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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遊日注意！超強颱風「珊珊」吹襲日本九州，一文睇清往返日本受影響航班。

【超級颱風珊珊/珊珊/日本颱風/日本旅遊/遊日注意/親子遊】市民近日若準備到日本旅遊，要注意天氣和航班消息。超級颱風「珊珊」逐漸逼近日本九州西面近海，進入鹿兒島範圍，當地交通受颱風影響，多班航班宣布延誤或取消，本港往返日本的航班同樣受影響，TOPick為大家整理了來往香港及日本的航班，遊日的大家要注意！

颱風珊珊︱超級颱風「珊珊」登陸鹿兒島 

超級颱風「珊珊」今日登陸九州鹿兒島，當地已發出最高級別的「颱風特別警報」，日本氣象廳料是五十年一度的大規模災害。日本航空及全日空 （ANA）已取消未來幾天共600多個航班 ，九州新幹線及所有特急列車全日停駛。超級颱風「珊珊」料今日下半會減弱成強颱風，於長崎、熊本一帶登陸，之後會逐漸減弱，向愛媛縣及高知縣移動，再向北移到香川縣及京阪神以西的岡山縣等地。

超強颱風「珊珊」路徑。（香港天文台網站截圖）

颱風珊珊︱港航國泰4航班取消延誤  快運大灣區航空維持正常

受到超級颱風「珊珊」影響，香港今日往返日本的航班有數班已取消或延誤。

香港航空

香港航空宣布，今日（29日）由本港飛往熊本的航班HX686，以及由熊本返港的航班HX687將延期至周五（30日）出發，乘客獲豁免更改航空的費用。

熊本當地交通實施有限度服務，香港航空提議乘客於出發前查詢當地相關的交通消息。

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國泰航空

國泰航空宣布取消今日（29日）由本港飛往福岡的CX588航班，以及由福岡回港的航班CX589。

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香港快運

香港快運的航班服務目前維持正常，或會隨時作出變動，公司會密切留意颱風對福岡、高松、大阪及名古屋的影響，建議乘客出發前到網站及社交媒體查看航班最新消息，公司亦會透過電郵及手機短訊通知受影響乘客。

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大灣區航空

大灣區航空航班服務目前同樣維持正常，公司亦會密切留意颱風珊珊對航班的影響，隨時作出調整。公司建議乘客出發機場前到公司網站查詢航班最新消息。

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