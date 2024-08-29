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心動50年丨木村光希夥冰島型男譜半世紀愛戀　本木雅弘沉穩演技帶出戰爭禍害

娛樂

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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日本知名影星本木雅弘與木村光希拍檔演父女。(電影劇照)

經常有人會問︰「當你只餘一天壽命，你會做些甚麼？」電影《心動50年》（Touch）中的男主角Kristofer因患上認知障礙症，導致記憶甚至身體機能所剩無幾。但他沒有怨天尤人，反而積極地鼓起勇氣，決心走遍英國，日本尋覓失散半世紀的心動對象。

尋愛之旅

電影講述年長男子Kristofer（艾基奧力夫遜 飾）晚年喪偶，並在新冠疫情期間確診患上早期認知障礙症，記憶力及身體機能將逐漸衰退，並被醫生勸喻盡早為生命中重要但未完成的事做個最後了結。

驀然回首，Kristofer決定跨越國界遠赴英國和日本尋找半世紀前曾經深愛過的日本情人Miko（木村光希 飾）。

木村光希在戲中跟彭米科馬哥有多場親熱場口，但她認為只要投入到角色和劇情當中後，就不再感到焦慮。

當年Kristofer曾在Miko父親（本木雅弘 飾）在英國開設的日式餐廳打工，他對Miko一見鍾情，兩人由相識到深交漸漸發展成熱戀情人，但當關係看似順利之時，Miko卻因某種原因跟父親返回日本老家，不辭而別，在Kristofer的生命中徹底消失。錯過的緣份，卻成兩人半生遺憾。

Kristofer在生命餘下的日子，毅然遠征尋找前半生令他心動的最愛。

木村光希再度接拍電影，與冰島男星彭米科馬哥共同演繹動人且虐心的《心動50年》。

木村女破格演出

《心動50年》由電影預告還是海報正式公開後，最引人注目的無疑是「日本萬人迷」木村拓哉二女木村光希（Koki）領銜主演戲中偷走Kristofer芳心的女角Miko，是她繼2022年出演由「日本恐怖大師」清水崇執導的《牛首村》後再度接拍電影。

Koki在戲中飾演一個二戰後由日本移民到英國的日本少女，導演接受訪問時表示︰「由於戰後英國對日本人心存怨恨，但Miko作為既是英國人又是日本人，角色本身存有一種內心矛盾以及對日英兩種文化的複雜性。」而Koki就認為︰「Miko獨特且堅強，是具戲劇性性格的年輕女性。」

Koki在戲中會跟冰島男星彭米科馬哥（Palmi Kormákur）有多場激情親熱場口，並獻出從影而來的熒幕初吻，她接受傳媒訪問時就鬆容表示︰雖然首個親熱鏡頭都感到緊張，但得到父親的鼓勵後，並再次投入到角色和劇情當中，就不再感到焦慮緊張。」可謂相當敬業。

《心動50年》由柏林影展得主《珠峰浩劫》（Everest）巴塔薩科馬哥（Baltasar Kormákur）情深執導。(電影劇照)

電影又找來日本傑尼斯事務所偶像出身，近年經常出現於各大小影展的日本知名影星本木雅弘飾演Miko的父親高橋。戲中本木希望忘卻妻子離世的事實，因而帶同女兒移民英國展開新生活，但又希望女兒能夠平靜過活而不出事端，最終不得不拆散一對佳人。觀眾透過本木沉穩的演繹，感受到一位父親忍辱負重且萬般無奈的感覺。

冰島型男影星彭米科馬哥（Palmi Kormákur）在戲中飾演年輕版Kristofer，角色對高橋開設的餐廳有一份年輕人的忠心，並與Miko談情的場口中流露着年輕人對愛情義無反顧的感覺，令觀眾更易了解Kristofer的人物背景，並代入戲中兩小無猜的感情。

其次又找來冰島男星艾基奧力夫遜（Egill Olafsson）飾演年老版Kristofer，戲中他透過笨拙的行為動靜，演繹出一個老人不惜遠赴英國，日本尋找前半生最愛的堅持，並從中反映出Kristofer未有因時日過去而忘記愛人的長情，令觀眾不禁同情這對苦命鴛鴦。

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帶戰爭禍害信息

這部動人作品改編全球熱賣小說，並由柏林影展得主《珠峰浩劫》（Everest）巴塔薩科馬哥（Baltasar Kormákur）情深執導。整齣電影會不斷穿插於現代和50年前的畫面，去講述兩人50年來所經歷過的前世今生，讓觀眾深入透徹了解兩人的故事。

並以這對兩情相悅的情侶因戰爭遺留下來且影響深遠的問題，而迫不得已分隔半世紀，讓觀眾反思戰爭為人類所帶來的禍害，雖然戲中主角遭遇淒美，但電影不乏溫暖動人的情節，並在探討生命老去時，究竟甚麼人和事是我們曾經錯失而叫人難以忘懷，從中向觀眾帶出珍惜的信息，並為觀眾帶來一點平衡且暖心的安慰。

冰島男星艾基奧力夫遜在戲中飾演年老版Kristofer，演活尋找前半生最愛的堅持。

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