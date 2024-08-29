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致命蚊患︱美國41歲男染罕見蚊傳病亡　致命率達30%無藥醫 4高風險城鎮實施宵禁

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 52 分鐘前

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美國41歲男染罕見蚊傳病亡！致命率達30%無藥醫，4高風險城鎮實施宵禁。

【蚊傳病/東部馬腦炎/罕見/蚊患/美國/防蚊/驅蚊劑】注意防蚊！美國東北部新罕布什爾州（New Hampshire）衛生局日前通告，該州一名中年男子感染了罕見蚊媒傳染疾病東部馬腦炎（eastern equine encephalitis，EEE），並不幸病逝；而本月較早前，麻省（Massachusetts）亦宣佈有一名80多歲老翁染病，成今年首例人類感染該蚊傳病病例。目前，美國各州官員正為此困擾，麻省、牛津等4個高風險城鎮已實施宵禁應對。

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Sick問識答｜O型腿或是患「罕見病XLH」？醫生拆解9大症狀+遺傳風險

綜合外媒報道，美國東北部新罕布什爾州衛生官員週二表示，該州41歲中年男子Steven Perry，因嚴重中樞神經系統疾病而入院，被檢測出罕見的蚊媒疾病呈陽性，及後死於東部馬腦炎（EEE），成為該州自今年來首例感染、亦是該州自2014年以來首例死於EEE的病例。Perry的家人表示，他生前沒有任何潛在疾病。

至今，新罕布什爾州還有一匹馬、和在7批蚊子樣本中檢測到了EEE；鄰近的佛蒙特州和馬薩諸塞州也有多宗EEE記錄。另外，在8月較早前，麻省（Massachusetts）也宣佈州內出現今年首例人類東部馬腦炎病例，患者為一名80多歲男子。據馬薩諸塞州公共衛生部稱，有4個城鎮已將EEE風險等級提高至「嚴重」級別，包括麻省道格拉斯、牛津、薩頓和韋伯斯特，並自上周三（21日）起實施夜間封鎖。同時，還有6個城鎮也將EEE風險等級提升至「高」級別。

致命蚊患︱防蚊措施

新罕布什爾州流行病學家Dr. Benjamin Chan表示，鑑於發現的陽性蚊子樣本，認為今年新英格蘭地區引起EEE的病毒，感染風險較高：

這種風險將持續到秋天，直到出現雪霜殺死蚊子。（建議）每個人在戶外時，都應該採取防止蚊蟲叮咬的措施。

目前，美國新英格蘭地區（New England）各州官員正因東部馬腦炎日增陷入困擾。有衛生官員向民衆提供了一些防止蚊蟲叮咬的建議，例如外出時要噴有效的驅蚊劑，或穿長袖衣服和長褲之類的防蚊衣物；在清晨和傍晚的蚊蟲出現高峰時段，應完全避免戶外活動。在家時，建議要清除房屋四周的積水，放置或修理防蟲網，以減少蚊蟲孳生。

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致命蚊患︱致命率30%無藥醫 或終身殘疾

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 資料顯示，美國每年通常只有少數東部馬腦炎人類感染病例，平均每年報告11例。儘管罕見，但此疾病造成的後果嚴重，致命率高達約30%，且目前無疫苗預防或治療方法。倖存者往往會遭受嚴重的神經損傷，造成終身殘疾，大部分人還會有持續性的生理或心理影響。

另外，CDC數據指出，15歲以下和50歲以上人士是染病的高風險族群。症狀包括發燒、頭痛、嘔吐、腹瀉、癲癇、行為改變和嗜睡；而「腦炎」是最危險和最常見的嚴重併發症。

致命蚊患︱7大防蚊措施

根據本港衞生防護中心資料，較常見的「日本腦炎」亦是一種經蚊子傳播的疾病，主要流行於亞洲及西太平洋地區的郊外及農村，尤其在氣候炎熱的季節。大部份受感染者沒有明顯病徵，或只有發燒及頭痛等輕微症狀。病情嚴重者則會在短時間內發病，出現頭痛、發高燒、頸部僵硬、神志不清、昏迷、抽搐（尤其是兒童）、痙攣性癱瘓等症狀，甚至死亡。衞生防護中心呼籲可從兩方面預防受感染風險，預防被蚊子叮咬及預防蚊子繁殖，平日要做好防蚊措施，避免積水滋生蚊蟲，戶外活動時亦可使用驅蚊劑：

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同場加映：常見驅蚊劑成分

本港皮膚科專科醫生劉顏銘接受TOPick訪問指出，一般市面上驅蚊劑的有效成分包括DEET避蚊胺、PMD（薄荷烷-3、8二醇）、IR3535（丁基乙酰氨基丙酸乙酯），甚至一些植物成分，例如香茅油等。如果濃度過高，使用後容易產生刺激性皮膚炎，即俗稱皮膚敏感，要小心選擇：

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同場加映：8種「蚊選之人」　1種血型最吸蚊

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