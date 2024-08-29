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胰臟癌｜7旬父患末期「癌王」擴散至肺　港男花逾100萬醫病父全天候照顧：我肯用條命換

醫健人物

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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【胰臟癌／癌王／擴散／末期】與摯親離別是最痛苦的事。一名港男一年前發現父親確診末期胰臟癌，且已有擴散迹象，於是毅然辭職，貼身照顧起居飲食。為了治病，他已花超過100萬為父親延命。自知父親時日無多，男事主在得悉近日醫學界有新式治療癌症的技術，仍希望能夠有奇蹟發生在父親身上。

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胰臟癌｜早有先兆 後悔延誤求醫

該名港男去年9月在連登討論區以「跪求胰臟癌醫生推介」為題，指73歲父親背痛幾個月求醫，發現罹患末期胰臟癌，且癌細胞已經擴散至肺部。據悉，男事主的爸爸去年3月才剛做過身體檢查，當時報告顯示一切正常。沒想到6月感染新冠肺炎後，開始出現氣促、背痛、無力等症狀，求醫照超聲波發現膽腫脹，終確診患癌。

我同我爸感情好好，今日醫生講完可能係Pancreas（胰臟）出事，地鐵推輪椅返屋企已經狂喊。

1年照顧癌父經歷

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疑與家族病史有關

男事主得悉父親罹癌的消息後晴天霹靂，與母親一樣無法接受父親罹胰臟癌的事實。他指父親退休前是專業人士，以往有吸煙的習慣但已經戒煙25年，甚少喝酒但經常喝咖啡，最多一天可以喝上10杯。

辭職全天候貼身照顧

為了好好照顧癌父，男事主決定辭工全職照顧。事主向本報透露，平日深夜不敢睡，怕深夜父親若有異狀時未能立刻處理，故每天天亮才睡，「5點瞓，2點半醒」，「日日至少服侍10小時，包括餵，大小便，按摩」，直言「知機會係細，但都盡晒力」。

自從父親患病開始，幾乎每天都會寫照顧日記，詳細記錄父親每天的身體情況、如排便次數、體重變化和飲食等。照顧父親將近１年，男事主坦言非常心疼父親做化療日漸消瘦，亦指「肯用自己條命換」，用多少錢醫治爸爸都不是問題，只希望爸爸健康。

胰臟癌7大症狀

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胰臟癌風險因素

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內容獲事主授權轉載

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