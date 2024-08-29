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正向教育｜受情緒困擾似迷途羔羊越行越遠 梁詠琪：我們只是凡人不須時刻堅強

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發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Gigi表示，情緒若出現問題，必須容許自己軟弱。

我希望我的分享，能讓正在或曾經受情緒困擾的朋友知道，每件事情的發生都只是一個過程，是好是壞都不用執著；因為執念只會令人錯過每個美好的當下，和看不清生命的真理。

我去年也面對過一個無名的情緒困擾，儘管我有努力去幫助自己從一個焦慮的境況中爬起來，但心神不寧的狀態，令我的腦袋不停在大大小小的煩惱、憂慮，甚至創傷中打轉，走不出來。執念佔有了我，把我強行帶離每個當下美好的現場，使我忽視了和家人朋友間相處的細節，忘記了我勤奮努力的初心，也忘了我曾經擁有過咬緊牙關的驚人耐力。
 
陷入執念中，是一件非常痛苦的事，就好像一隻不知自己迷途的羔羊，一直往反方向行，越行越遠，越行越疲倦，忘記了起點在哪裡…原來有一些日積月累的創傷，不管是來自生活、原生家庭，或來自求學工作的壓力、或網路暴力，你若然不面對，處理和放下它，只讓它靜悄悄地沉底，鬱結和創傷，終有一日可能會在你剛好身心非常疲倦，不堪一擊之時，因別人的一句說話，或網路一句評論，甚至腦袋中一個念頭，泛起了所有的創傷委屈和負面情緒，而令你陷入嚴重焦慮崩潰之中，最後輕易被擊倒！

當時幸好上天及時給我機會，讓我非常有靈性的好朋友及家人們，聆聽我的感受，讓我輸出心底鬱結和執念，共同找出幫助我的方法，幫助我從困惑中拉出來。我同時在努力地學習，不必把不重要的人睇得太重要，不要讓外界的聲音或睇法，做自己的主人，專注做好重要的事情，專注關心對我們重要的人，誠實面對自己的內心世界，做回自己心靈的主人。

為何我會在這裡分享這個經歷？因為我突然明白了很多…

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我突然明白，新聞中那些被情緒困擾的人，為何會做出不尋常的事，明白生命可以很無常，明白為何我們要慈悲！我和你一樣，都只是個凡人，是不會時時刻刻都堅強和快樂，快樂不起來也不用裝，唔緊要㗎～你的身體和心靈自然會用不同途徑告訴你，你「出事」了，你必須尋求幫助；必須容許自己軟弱。

能幫助你的可以是一個朋友，一位醫生、一個善知識，或一個坐禪呼吸法，但千萬不要無視這些警號，掩飾自己不好的狀態，拒絕展露軟弱的一面，甚至收埋自己，讓負面情緒無止境的蔓延。

因為，真正能容許與面對軟弱才是堅強勇敢的心靈，才能在生命的洪流中堅韌存在。我現在有每天都會做呼吸練習和打坐，就如我的一首歌詞所講：「呼吸你我都可，思慮一閃即過，試試去練習一息裡放低枷鎖。」透過學習及持續的練習，我相信負面情緒一定能得以緩和，因為我們都是凡人，必須努力才能自救！

共勉之。

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撰文 : 梁詠琪

欄名 : 寫滿愛愛滿瀉

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