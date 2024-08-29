中秋節2024︱Tea WG推夏日冰茶包禮盒　精美茶具點綴中秋盛夏

▲ Tea WG 推出夏日冰茶包禮盒，囊括今個夏季備受歡迎的茗茶，精心臻選出 15 款手工冰茶包，包括1837紅茶、法式伯爵茶及盛夏緋紅等熱銷茗茶，迎接繽紛盛夏。

炎炎夏日，Tea WG 推出夏日冰茶包禮盒，囊括今個夏季備受歡迎的茗茶，精心臻選出 15 款手工冰茶包，包括1837紅茶、法式伯爵茶及盛夏緋紅等熱銷茗茶，迎接繽紛盛夏。搭配別緻優雅的交響幻曲茶壺及可循環再用的 Tea WG 玻璃飲管，以精美悅目的茶具點綴你的仲夏晚聚，盡享雅緻的沁涼時光。

今個盛夏，細味 Tea WG 夏日冰茶包禮盒中 15 款精選茗茶，以冰涼口感喚醒味蕾。禮盒設計沿用夢幻的極地冰藍色調，拉開禮盒，色彩繽紛的茶包躍然眼前。每款茶包均為獨立包裝，以棉線手工縫製而成，特別選用特長棉繩，方便直接放入玻璃茶壺中浸泡。圓形茶包猶如仲夏的艷陽，大容量設計令茶葉有充足的空間浸泡舒展，茶香四溢。

▲ 每盒夏日冰茶包禮盒備有8支玻璃飲管，與親朋摯友一同分享，共度沁涼茗茶時光。

玻璃飲管專為冰茶而設，無論身處室內或戶外，選用環保耐用的玻璃飲管取代塑膠飲管，於夏日聚會中優雅地細味冰茶，享受沁涼茶韻，是夏日奢華的點綴。每盒備有8支玻璃飲管，與親朋摯友一同分享，共度沁涼茗茶時光。

▲ 交響幻曲茶壺設計美感及實用兼備，沿用手工吹製玻璃工藝匠心打造而成，可謂一件真正的藝術品。

交響幻曲茶壺設計美感及實用兼備，沿用手工吹製玻璃工藝匠心打造而成，可謂一件真正的藝術品。茶壺擁有亮麗流線外型，流光灑落於茶壺上，映照出波光粼粼、透明流動的優雅美感。交響幻曲茶壺秉承Tea WG的精湛工藝，以耐熱的硼矽玻璃製成，冷熱兼用，不論是平時用於沖泡頂級茗茶，或是展現夏日冰茶的繽紛色彩，均能昇華品茗體驗，增添高雅迷人的格調。

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