  • 33°C
香港時間 : 2024829日 (四) 16:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中秋節2024︱Tea WG推夏日冰茶包禮盒　精美茶具點綴中秋盛夏

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 46 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Tea WG 推出夏日冰茶包禮盒，囊括今個夏季備受歡迎的茗茶，精心臻選出 15 款手工冰茶包，包括1837紅茶、法式伯爵茶及盛夏緋紅等熱銷茗茶，迎接繽紛盛夏。

炎炎夏日，Tea WG 推出夏日冰茶包禮盒，囊括今個夏季備受歡迎的茗茶，精心臻選出 15 款手工冰茶包，包括1837紅茶、法式伯爵茶及盛夏緋紅等熱銷茗茶，迎接繽紛盛夏。搭配別緻優雅的交響幻曲茶壺及可循環再用的 Tea WG 玻璃飲管，以精美悅目的茶具點綴你的仲夏晚聚，盡享雅緻的沁涼時光。

今個盛夏，細味 Tea WG 夏日冰茶包禮盒中 15 款精選茗茶，以冰涼口感喚醒味蕾。禮盒設計沿用夢幻的極地冰藍色調，拉開禮盒，色彩繽紛的茶包躍然眼前。每款茶包均為獨立包裝，以棉線手工縫製而成，特別選用特長棉繩，方便直接放入玻璃茶壺中浸泡。圓形茶包猶如仲夏的艷陽，大容量設計令茶葉有充足的空間浸泡舒展，茶香四溢。

每盒夏日冰茶包禮盒備有8支玻璃飲管，與親朋摯友一同分享，共度沁涼茗茶時光。

玻璃飲管專為冰茶而設，無論身處室內或戶外，選用環保耐用的玻璃飲管取代塑膠飲管，於夏日聚會中優雅地細味冰茶，享受沁涼茶韻，是夏日奢華的點綴。每盒備有8支玻璃飲管，與親朋摯友一同分享，共度沁涼茗茶時光。

交響幻曲茶壺設計美感及實用兼備，沿用手工吹製玻璃工藝匠心打造而成，可謂一件真正的藝術品。

交響幻曲茶壺設計美感及實用兼備，沿用手工吹製玻璃工藝匠心打造而成，可謂一件真正的藝術品。茶壺擁有亮麗流線外型，流光灑落於茶壺上，映照出波光粼粼、透明流動的優雅美感。交響幻曲茶壺秉承Tea WG的精湛工藝，以耐熱的硼矽玻璃製成，冷熱兼用，不論是平時用於沖泡頂級茗茶，或是展現夏日冰茶的繽紛色彩，均能昇華品茗體驗，增添高雅迷人的格調。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

著數優惠｜噴射飛航推限時優惠　買2人來回船票去程40元
22:33 2024/08/28
著數優惠｜噴射飛航推限時優惠　買2人來回船票去程40元
優惠機票｜香港快運推買去程送回程　「無憂飛」包32kg行李
23:27 2024/08/28
優惠機票｜香港快運推買去程送回程　「無憂飛」包32kg行李
廣島航線｜香港快運復飛日本廣島航線 低至318元買單程機票攻略
今日 12:42
廣島航線｜香港快運復飛日本廣島航線 低至318元買單程機票攻略

你可能感興趣

著數優惠｜噴射飛航推限時優惠　買2人來回船票去程40元
22:33 2024/08/28
著數優惠｜噴射飛航推限時優惠　買2人來回船票去程40元
優惠機票｜香港快運推買去程送回程　「無憂飛」包32kg行李
23:27 2024/08/28
優惠機票｜香港快運推買去程送回程　「無憂飛」包32kg行李
廣島航線｜香港快運復飛日本廣島航線 低至318元買單程機票攻略
今日 12:42
廣島航線｜香港快運復飛日本廣島航線 低至318元買單程機票攻略
著數優惠 中秋節

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月29日 時間12:05）
飲食攻略｜飲咖啡延年益壽？醫生揭11種人忌飲咖啡　恐令心臟病發增骨折危機
飲食攻略｜飲咖啡延年益壽？醫生揭11種人忌飲咖啡　恐令心臟病發增骨折危機
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞
飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞
配戴安全丨兩款知名隱形眼鏡出事　恐致刺痛視力模糊台灣緊急回收306盒
配戴安全丨兩款知名隱形眼鏡出事　恐致刺痛視力模糊台灣緊急回收306盒