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巴黎奧運｜國家隊代表團抵港　粉絲酒店外等全紅嬋孫穎莎

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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巴黎奧運國家隊代表團抵港。（曾耀輝攝）

巴黎奧運國家隊代表團，包括來自16個運動項目共65名運動員和8名教練，今日（29日）中午抵港，展開一連3日訪問行程。港府在停機坪舉行歡迎儀式，政務司司長陳國基和文體旅局局長楊潤雄到場迎接，一班小朋友揮動國旗及區旗歡迎。

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國家隊代表團乘坐的飛機今午抵港，國家體育總局局長高志丹率先步出機艙，於4屆奧運奪6金的乒乓球運動員馬龍跟隨在後，緊接是兩屆跳水金牌得主全紅嬋、「飛魚」潘展樂等。但全紅嬋似乎休息不足，落機後列隊準備出席儀式時一度打呵欠。

陳國基致辭時指，今次屬本港自2000年悉尼奧運以來，第7次有內地奧運健兒代表團訪港，認為突顯國家對特區的重視和關懷，亦反映兩地人民的深厚感情。他相信許多市民與他一樣都感到很高興和興奮，熱烈歡迎代表團成員。

他又指，國家隊在今屆巴黎奧運取得40金27銀24銅佳績，卓越表現不但展現國家隊的非凡技術和崇高體育精神，亦展示國家在體育發展方面的強大實力。他並感謝國家體育總局、國務院港澳辦和中聯辦對訪港活動的支持。

高志丹則稱，剛落地香港踏進美麗的香江，就感受到熱烈的歡迎氣氛，衷心感謝特區政府和香港朋友；又說代表團訪港期間將與各有關部門、廣大市民，特別是青年朋友廣泛交流。 

代表團下榻酒店劃出「粉絲區」

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代表團下榻尖沙咀海景嘉褔洲際酒店，並將在下午舉行記者會。現場掛著歡迎代表團的紅色大型橫額，且已架設鐵欄劃出「粉絲區」，大批粉絲一早已到場等待；多名便衣警員在場戒備。

至於傍晚，代表團會出席特首李家超在禮賓府舉行的歡迎酒會，晚上則到灣仔會展出席政府歡迎晚宴。另會出席3場公開活動，包括明日（30日）晚上於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」，及周六（31日）上午分偶別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。

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