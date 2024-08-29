著數優惠｜過百款迪士尼家品登陸日本城　限時優惠兩件85折

迪士尼Fans注意！過百款睇得又用得嘅實用迪士尼家品已經登陸日本城，即日起購買兩件都可享限時85折優惠！杯碟、餐具、水樽、飯碗通通都有，家品控一定唔可以錯過！

▲ 迪士尼陶瓷飯碗$22

今次登陸日本城的迪士尼系列家品款式多多，6位主角米奇、米妮、唐老鴨、大鼻鋼牙、Winnie the Pooh、史迪仔都有，其中最吸引的莫過於獨家迪士尼經典角色陶瓷碗，集齊6位主角，碗的外側選用色釉及潑水工藝，打造精緻的凹凸感。而且每款飯碗只售$22，設計高質兼實用，超高CP值！

▲ 史迪仔不銹鋼餐具套裝$100

除此之外，Winnie the Pooh同史迪仔亦有適合小朋友的開學系列，其中包括毛公仔筆袋、水樽、保溫瓶和不銹鋼餐具套裝等等，就連炎夏人人必備的便攜手搖扇都有，同樣是必入手之選！

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

除此之外，史迪仔系列更有旅行必備的行李牌、行李帶和旅行袋，集齊一套，去旅行都開心啲。

即日起購買兩件迪士尼精選產品，即可享有85折優惠。各位迪士尼粉絲們，快點把握時機，入手心水產品吧！

最新影片推介

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】