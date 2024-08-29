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著數優惠｜過百款迪士尼家品登陸日本城　限時優惠兩件85折

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

迪士尼Fans注意！過百款睇得又用得嘅實用迪士尼家品已經登陸日本城，即日起購買兩件都可享限時85折優惠！杯碟、餐具、水樽、飯碗通通都有，家品控一定唔可以錯過！

迪士尼陶瓷飯碗$22

今次登陸日本城的迪士尼系列家品款式多多，6位主角米奇、米妮、唐老鴨、大鼻鋼牙、Winnie the Pooh、史迪仔都有，其中最吸引的莫過於獨家迪士尼經典角色陶瓷碗，集齊6位主角，碗的外側選用色釉及潑水工藝，打造精緻的凹凸感。而且每款飯碗只售$22，設計高質兼實用，超高CP值！

史迪仔不銹鋼餐具套裝$100

除此之外，Winnie the Pooh同史迪仔亦有適合小朋友的開學系列，其中包括毛公仔筆袋、水樽、保溫瓶和不銹鋼餐具套裝等等，就連炎夏人人必備的便攜手搖扇都有，同樣是必入手之選！

點擊圖片放大
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除此之外，史迪仔系列更有旅行必備的行李牌、行李帶和旅行袋，集齊一套，去旅行都開心啲。

即日起購買兩件迪士尼精選產品，即可享有85折優惠。各位迪士尼粉絲們，快點把握時機，入手心水產品吧！

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