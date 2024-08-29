  • 33°C
香港時間 : 2024829日 (四) 14:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 3 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

黃𨥈瑩罕有出席前無綫藝員聚會！

說起黃𨥈瑩，大家會記起她是古天樂的前女友，更是古仔唯一認愛的舊情人。已轉行從事美容行業的黃𨥈瑩跟圈中人仍有聯繫，日前劉曉彤分享跟一班前TVB藝人的聚會照，其中一位座上客為黃𨥈瑩。

除了罕有露面的黃𨥈瑩，同場還有早前被爆秘密產女的陳彥行，其他出席藝人包括向海嵐、袁彩雲、陳敏之、車婉婉、唐文龍以及王賢誌等。

古仔前度丨48歲黃𨥈瑩近照曝光零走樣　保養得宜轉行美容業近廿年

點擊圖片放大
+9
+8

古仔前度丨48歲靚樣依然省鏡

身穿粉紅色西裝外套的黃𨥈瑩戴上Cap帽，當晚她心情不錯，拍照時擺出心心手勢外，更嘟嘴錫錫身旁的袁彩雲。

現年48的黃𨥈瑩依然五官標緻皮膚白晢，外貌沒多走樣，難怪這位美魔女可以做美容公司的生招牌。

最新影片推介：梁靖琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因

古仔前度丨黃𨥈瑩奪最上鏡小姐

1994年，黃𨥈瑩參選港姐兼奪得「最上鏡小姐」獎項，其後簽約成為TVB藝人，參演首部劇集《餐餐有宋家》而邂逅古天樂兼火速相戀，有指二人熱戀之時，黃紀瑩錯失不少工作機會。

不過她也演出過不少古裝劇如《河東獅吼》、《天龍八部》、《我的野蠻奶奶》等等，樣貌可說宜古宜今。

點擊圖片放大
+6
+5

【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？

古天樂前度丨陪古仔捱過低潮

古天樂跟黃𨥈瑩拍拖期間，古仔被揭年少時曾犯事留案底，令其事業大受打擊，不過黃𨥈瑩對他不離不棄，令古天樂甚為感動。

惟二人於2001年分手，由於黃𨥈瑩已淡出娛圈收入有限，有傳重情義的古仔仍然給予女方生活費。

雖然未有正面回應傳聞，古仔卻自言重情義，誰在低潮之時幫過他，一定會永記在心。古仔曾於訪談裡稱：「黃𨥈瑩在我最失信心的時候，給予我安慰與幫助，我一生都不會讓人傷害她。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

最美小龍女丨李若彤分享與古仔合照　神鵰俠侶CP合體網民大嗌「復合」
今日 11:18
最美小龍女丨李若彤分享與古仔合照　神鵰俠侶CP合體網民大嗌「復合」
十優港姐丨麥明詩遇偶像林峯主動集郵　Louisa變迷妹：從小就看峯哥的劇【多圖】
18:26 2024/07/02
十優港姐丨麥明詩遇偶像林峯主動集郵　Louisa變迷妹：從小就看峯哥的劇【多圖】
巨塔之后丨《巨塔之后》官宣演員名單曝光 　宣萱新髮型亮相做女一
12:53 2024/06/12
巨塔之后丨《巨塔之后》官宣演員名單曝光 　宣萱新髮型亮相做女一

你可能感興趣

最美小龍女丨李若彤分享與古仔合照　神鵰俠侶CP合體網民大嗌「復合」
今日 11:18
最美小龍女丨李若彤分享與古仔合照　神鵰俠侶CP合體網民大嗌「復合」
十優港姐丨麥明詩遇偶像林峯主動集郵　Louisa變迷妹：從小就看峯哥的劇【多圖】
18:26 2024/07/02
十優港姐丨麥明詩遇偶像林峯主動集郵　Louisa變迷妹：從小就看峯哥的劇【多圖】
巨塔之后丨《巨塔之后》官宣演員名單曝光 　宣萱新髮型亮相做女一
12:53 2024/06/12
巨塔之后丨《巨塔之后》官宣演員名單曝光 　宣萱新髮型亮相做女一
古天樂 娛樂人物職業 演員 王賢誌 袁彩雲 陳彥行 娛樂行業 向海嵐 分手 唐文龍

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月29日 時間12:05）
飲食攻略｜飲咖啡延年益壽？醫生揭11種人忌飲咖啡　恐令心臟病發增骨折危機
飲食攻略｜飲咖啡延年益壽？醫生揭11種人忌飲咖啡　恐令心臟病發增骨折危機
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞
飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞
配戴安全丨兩款知名隱形眼鏡出事　恐致刺痛視力模糊台灣緊急回收306盒
配戴安全丨兩款知名隱形眼鏡出事　恐致刺痛視力模糊台灣緊急回收306盒