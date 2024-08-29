古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她

▲ 黃𨥈瑩罕有出席前無綫藝員聚會！

說起黃𨥈瑩，大家會記起她是古天樂的前女友，更是古仔唯一認愛的舊情人。已轉行從事美容行業的黃𨥈瑩跟圈中人仍有聯繫，日前劉曉彤分享跟一班前TVB藝人的聚會照，其中一位座上客為黃𨥈瑩。

除了罕有露面的黃𨥈瑩，同場還有早前被爆秘密產女的陳彥行，其他出席藝人包括向海嵐、袁彩雲、陳敏之、車婉婉、唐文龍以及王賢誌等。

古仔前度丨48歲黃𨥈瑩近照曝光零走樣 保養得宜轉行美容業近廿年

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古仔前度丨48歲靚樣依然省鏡

身穿粉紅色西裝外套的黃𨥈瑩戴上Cap帽，當晚她心情不錯，拍照時擺出心心手勢外，更嘟嘴錫錫身旁的袁彩雲。

現年48的黃𨥈瑩依然五官標緻皮膚白晢，外貌沒多走樣，難怪這位美魔女可以做美容公司的生招牌。

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古仔前度丨黃𨥈瑩奪最上鏡小姐

1994年，黃𨥈瑩參選港姐兼奪得「最上鏡小姐」獎項，其後簽約成為TVB藝人，參演首部劇集《餐餐有宋家》而邂逅古天樂兼火速相戀，有指二人熱戀之時，黃紀瑩錯失不少工作機會。

不過她也演出過不少古裝劇如《河東獅吼》、《天龍八部》、《我的野蠻奶奶》等等，樣貌可說宜古宜今。

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古天樂前度丨陪古仔捱過低潮

古天樂跟黃𨥈瑩拍拖期間，古仔被揭年少時曾犯事留案底，令其事業大受打擊，不過黃𨥈瑩對他不離不棄，令古天樂甚為感動。

惟二人於2001年分手，由於黃𨥈瑩已淡出娛圈收入有限，有傳重情義的古仔仍然給予女方生活費。

雖然未有正面回應傳聞，古仔卻自言重情義，誰在低潮之時幫過他，一定會永記在心。古仔曾於訪談裡稱：「黃𨥈瑩在我最失信心的時候，給予我安慰與幫助，我一生都不會讓人傷害她。」

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