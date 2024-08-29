遺物整理｜媽媽不慎誤扔亡妹遺物　港男重酬每隻$2000尋同款一年後狀況更新

【遺物／公仔／重酬／離世／妹妹／回憶】遺物中所承載的回憶，已非金錢可以衡量。有名港男於一年前發文，稱其母整理時誤扔亡妹遺物，當中包含數十隻對方生前極喜愛的毛公仔，令他極為自責，甚至一度出現抑鬱症狀，故於網上出重酬每隻$2,000，盼可尋回同款以解心結。故事感動全網，不少人都出手幫忙找尋同款公仔，並提供協助。事隔一年，事主再更新進度，感激各位熱心人士之餘，亦分享最新收獲的公仔合照，而部分尚未尋回的公仔酬金亦再次加碼，惟部分賣家以「天價放售」公仔後，遭網民炮轟是乘人之危，曾引發一輪爭議，不過仍無損事主尋回公仔的決心，不少人見狀勸男主放下執著、進行心理治療，對方則坦言：「我有去，但我覺得最可以令我釋懷嘅方法始終係搵番啲公仔，所以我會繼續努力。」、「佢哋係我同妹妹重要嘅回憶。」

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事主去年於網上討論區「連登」以「重酬徵公仔（$2000一隻）」為題發文及貼圖，指亡妹生前極喜愛相片中的毛公仔，惟部分早前誤被母親丟棄，雖然曾經試過聯絡內地廠房幫忙製造，惟成品與原本公仔完全不相似，加上不少公仔已有20多年歷史，因此已難以購買，但這些毛公仔在他們兩兄妹心中都有不同的身分，當中都有一些與妹妹的開心回憶，因此不想失去任何一隻，於是決定以每隻$2,000向網民徵求，同時亦呼籲大家「知道喺邊度可以買返呢啲公仔，亦請通知我。」

據悉，事主妹妹於10年前離世後，遺下約30隻生前最愛的動物毛公仔，之後他一直將其放於床邊，用來回憶兄妹的相處點滴。惟母親無法理解，一直建議將公仔丟棄，事主為免起爭執，最終以袋存放櫃內，未料之後卻發現當中數十隻公仔不翼而飛，疑母親將妹妹的舊衣物連公仔一同扔棄。

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遺物整理｜曾承諾亡妹1事難以忘懷 陷自責出現抑鬱症狀

事主事後雖已原諒母親，但回想起自己在妹妹生前，曾答應她即使家中大火仍會帶走公仔，如今卻未能保住這些遺物，加上遺失手機令公仔照片全失，令他陷入自責，甚至出現抑鬱症狀：

我乜都做唔到，每日都好抑鬱、自責，由一瞓醒就覺得好難過，直至瞓覺，妹妹生前嘅片段亦一直浮現出嚟。

不少網民得悉事件後大受感動，紛紛幫忙找尋同款公仔，部分網民將同款公仔轉贈給事主，事主亦找到手作店舖嘗試訂造公仔。

遺物整理｜一年後分享進度 再度加碼尋剩餘公仔

事隔一年，事主再次發文，以「嘗試搵番妹妹嘅遺物，一年後進度」為題分享進度，指目前已尋回3款公仔，包括一隻以$2,000收回的綿羊公仔、一隻網民贈送的跳跳虎公仔，以及網友幫忙於二手拍賣網尋獲的小矮人公仔；其次亦有部分未有遺失，但獲網民轉贈的多款毛公仔，當中有一隻鸚鵡及鴨仔公仔則以$1,500及$2,000價格回收；同時事主亦找到一家手作店舖，排期一年製作了一隻同款公仔。

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事主於文中感激所有幫忙找公仔的熱心人，亦透露指這段時間有不少人勸他進行心理治療，他則表示目前已接受治療，但仍然相信可以釋懷的方法始終是尋回所有公仔，因此仍會繼續努力回收相關公仔，坦言：「佢哋係我同妹妹重要嘅回憶。」同時亦發佈了公仔相片中，以箭咀指出數款尚未尋回的公仔，稱可加碼以$5,000一隻回收。

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遺物整理｜網民炮轟賣家乘人之危

帖文一出再度引起關注，不少網民指回望事主這段經歷，仍然覺得非常感動，大讚他是一名好哥哥，紛紛為事主打氣、鼓勵他早日放下心結。

不過亦有不少網民對於部分賣家「好意思收幾千蚊賣公仔」，感到反感，怒轟對方乘人之危，斥對方「畀我都唔好意思收足，收$500乜都夠啦」、「如果我有其中一隻公仔我一蚊都唔會收」，同時大讚部分免費贈送及提供協助的網民極有善心；惟部分人亦認為「個價開咗係到，肯賣畀你算好加真係有心幫你！」、「開得個價，賣畀佢有咩問題？」

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同場加映：喪親哀痛情緒超半年 恐屬「複雜性哀傷」

面對至親離世，難免令人傷痛。精神科專科醫生張漢奇接受訪問時曾指出，常人面對喪親哀傷多數會持續半年，期間縱有失眠、茶飯不思亦屬正常。惟哀痛情緒若持續超過半年，出現過分自責、輕生念頭，便可能屬於「複雜性哀傷」。

「複雜性哀傷」多出現在與死者關係親密人士身上，他們多是彼此唯一依靠，一旦失去至親便容易陷入孤立狀態。另外，摯愛因意外、急病突然離世，亦屬高危，「相關情況不似久病或年老離世，遺屬缺乏心理準備，更難接受。」

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