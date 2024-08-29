  • 33°C
香港時間 : 2024829日 (四) 14:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遺物整理｜媽媽不慎誤扔亡妹遺物　港男重酬每隻$2000尋同款一年後狀況更新

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【遺物／公仔／重酬／離世／妹妹／回憶】遺物中所承載的回憶，已非金錢可以衡量。有名港男於一年前發文，稱其母整理時誤扔亡妹遺物，當中包含數十隻對方生前極喜愛的毛公仔，令他極為自責，甚至一度出現抑鬱症狀，故於網上出重酬每隻$2,000，盼可尋回同款以解心結。故事感動全網，不少人都出手幫忙找尋同款公仔，並提供協助。事隔一年，事主再更新進度，感激各位熱心人士之餘，亦分享最新收獲的公仔合照，而部分尚未尋回的公仔酬金亦再次加碼，惟部分賣家以「天價放售」公仔後，遭網民炮轟是乘人之危，曾引發一輪爭議，不過仍無損事主尋回公仔的決心，不少人見狀勸男主放下執著、進行心理治療，對方則坦言：「我有去，但我覺得最可以令我釋懷嘅方法始終係搵番啲公仔，所以我會繼續努力。」、「佢哋係我同妹妹重要嘅回憶。」

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜O型腿或是患「罕見病XLH」？醫生拆解9大症狀+遺傳風險

事主去年於網上討論區「連登」以「重酬徵公仔（$2000一隻）」為題發文及貼圖，指亡妹生前極喜愛相片中的毛公仔，惟部分早前誤被母親丟棄，雖然曾經試過聯絡內地廠房幫忙製造，惟成品與原本公仔完全不相似，加上不少公仔已有20多年歷史，因此已難以購買，但這些毛公仔在他們兩兄妹心中都有不同的身分，當中都有一些與妹妹的開心回憶，因此不想失去任何一隻，於是決定以每隻$2,000向網民徵求，同時亦呼籲大家「知道喺邊度可以買返呢啲公仔，亦請通知我。」

據悉，事主妹妹於10年前離世後，遺下約30隻生前最愛的動物毛公仔，之後他一直將其放於床邊，用來回憶兄妹的相處點滴。惟母親無法理解，一直建議將公仔丟棄，事主為免起爭執，最終以袋存放櫃內，未料之後卻發現當中數十隻公仔不翼而飛，疑母親將妹妹的舊衣物連公仔一同扔棄。

點擊圖片放大
+3
+2

遺物整理｜曾承諾亡妹1事難以忘懷 陷自責出現抑鬱症狀

事主事後雖已原諒母親，但回想起自己在妹妹生前，曾答應她即使家中大火仍會帶走公仔，如今卻未能保住這些遺物，加上遺失手機令公仔照片全失，令他陷入自責，甚至出現抑鬱症狀：

我乜都做唔到，每日都好抑鬱、自責，由一瞓醒就覺得好難過，直至瞓覺，妹妹生前嘅片段亦一直浮現出嚟。

不少網民得悉事件後大受感動，紛紛幫忙找尋同款公仔，部分網民將同款公仔轉贈給事主，事主亦找到手作店舖嘗試訂造公仔。

遺物整理｜一年後分享進度 再度加碼尋剩餘公仔

事隔一年，事主再次發文，以「嘗試搵番妹妹嘅遺物，一年後進度」為題分享進度，指目前已尋回3款公仔，包括一隻以$2,000收回的綿羊公仔、一隻網民贈送的跳跳虎公仔，以及網友幫忙於二手拍賣網尋獲的小矮人公仔；其次亦有部分未有遺失，但獲網民轉贈的多款毛公仔，當中有一隻鸚鵡及鴨仔公仔則以$1,500及$2,000價格回收；同時事主亦找到一家手作店舖，排期一年製作了一隻同款公仔。

點擊圖片放大
+8
+7

事主於文中感激所有幫忙找公仔的熱心人，亦透露指這段時間有不少人勸他進行心理治療，他則表示目前已接受治療，但仍然相信可以釋懷的方法始終是尋回所有公仔，因此仍會繼續努力回收相關公仔，坦言：「佢哋係我同妹妹重要嘅回憶。」同時亦發佈了公仔相片中，以箭咀指出數款尚未尋回的公仔，稱可加碼以$5,000一隻回收。

相關內容：遺物留下逝者的氣息 遺衣縫製成咕𠱸撫平父親對愛女思念

遺物整理｜網民炮轟賣家乘人之危

帖文一出再度引起關注，不少網民指回望事主這段經歷，仍然覺得非常感動，大讚他是一名好哥哥，紛紛為事主打氣、鼓勵他早日放下心結。

不過亦有不少網民對於部分賣家「好意思收幾千蚊賣公仔」，感到反感，怒轟對方乘人之危，斥對方「畀我都唔好意思收足，收$500乜都夠啦」、「如果我有其中一隻公仔我一蚊都唔會收」，同時大讚部分免費贈送及提供協助的網民極有善心；惟部分人亦認為「個價開咗係到，肯賣畀你算好加真係有心幫你！」、「開得個價，賣畀佢有咩問題？」

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映：喪親哀痛情緒超半年 恐屬「複雜性哀傷」

面對至親離世，難免令人傷痛。精神科專科醫生張漢奇接受訪問時曾指出，常人面對喪親哀傷多數會持續半年，期間縱有失眠、茶飯不思亦屬正常。惟哀痛情緒若持續超過半年，出現過分自責、輕生念頭，便可能屬於「複雜性哀傷」。

「複雜性哀傷」多出現在與死者關係親密人士身上，他們多是彼此唯一依靠，一旦失去至親便容易陷入孤立狀態。另外，摯愛因意外、急病突然離世，亦屬高危，「相關情況不似久病或年老離世，遺屬缺乏心理準備，更難接受。」

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【喪親之痛】整理外婆遺物哭崩　驚見兒時日記被珍藏30多年：心還是痛
13:01 2021/03/10
【喪親之痛】整理外婆遺物哭崩　驚見兒時日記被珍藏30多年：心還是痛
【遺物整理】兒子丟棄丈夫所有遺物　寧養社工： 立即丟掉遺物是一種雙重失去和哀傷
17:56 2021/08/16
【遺物整理】兒子丟棄丈夫所有遺物　寧養社工： 立即丟掉遺物是一種雙重失去和哀傷
見盡生死｜高中時患情緒病　27歲禮儀師從遺物整理看透生死：隨遇而安
10:35 2024/01/07
見盡生死｜高中時患情緒病　27歲禮儀師從遺物整理看透生死：隨遇而安
母愛偉大｜港女幫亡母執拾遺物　憶母生前為孫仔女留1物　女兒感觸：我們好好不用掛心
16:00 2024/05/10
母愛偉大｜港女幫亡母執拾遺物　憶母生前為孫仔女留1物　女兒感觸：我們好好不用掛心

你可能感興趣

【喪親之痛】整理外婆遺物哭崩　驚見兒時日記被珍藏30多年：心還是痛
13:01 2021/03/10
【喪親之痛】整理外婆遺物哭崩　驚見兒時日記被珍藏30多年：心還是痛
【遺物整理】兒子丟棄丈夫所有遺物　寧養社工： 立即丟掉遺物是一種雙重失去和哀傷
17:56 2021/08/16
【遺物整理】兒子丟棄丈夫所有遺物　寧養社工： 立即丟掉遺物是一種雙重失去和哀傷
見盡生死｜高中時患情緒病　27歲禮儀師從遺物整理看透生死：隨遇而安
10:35 2024/01/07
見盡生死｜高中時患情緒病　27歲禮儀師從遺物整理看透生死：隨遇而安
抑鬱症 生死教育 健康問題 治療 網絡熱話 網上討論區

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月29日 時間12:05）
飲食攻略｜飲咖啡延年益壽？醫生揭11種人忌飲咖啡　恐令心臟病發增骨折危機
飲食攻略｜飲咖啡延年益壽？醫生揭11種人忌飲咖啡　恐令心臟病發增骨折危機
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞
飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞
配戴安全丨兩款知名隱形眼鏡出事　恐致刺痛視力模糊台灣緊急回收306盒
配戴安全丨兩款知名隱形眼鏡出事　恐致刺痛視力模糊台灣緊急回收306盒