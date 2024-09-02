正向教育︱人生經歷迷失和衝擊是一種幸福 經歷後會更認識自己和認清前面的路

▲ 人生經歷迷失和衝擊都是一種幸福，因為過後定會更認識自己和認清前面的路

「幸福」這個詞語在我成長過程有著不一樣的理解，小時候，一家八口擠在一個僅有二百餘呎的公屋單位，生活艱苦，父母都是勞動階層，六兄弟姐妹共用的空間很有限，難免出現很多磨擦，但也因為這種緊密的聯繫，帶給我們一家很多美好的回憶。每次家中不同成員慶生，都會圍在家中唯一的圓檯，唱生日歌，切蛋糕，歡笑聲響徹整層的走廊，這情景是一種幸福，家庭的幸福。

到了初中，開始接觸音樂，學習彈琴，好奇心讓我對練習彈琴愛不釋手，每一次能完整彈奏完一首樂曲，那管樂曲深淺，滿足感也是滿滿的，因此繼續不斷努力練習，中學畢業後就考進香港演藝學院進修鋼琴演奏，當時覺得努力為到自己喜歡的東西去追求是一種幸福，追夢的幸福。

畢業後，開始嘗試創作流行曲，還記得當時每一首在鋼琴旁邊剛剛創作完成的歌都讓我開始高興萬分，感覺猶如一個不懂烹飪的人努力地煮成一道菜色，讓自己和別人品嚐。到了創作的第二年，這些原創歌曲更可以讓不同歌手演繹，收錄在他們的唱片裡面，電視電台網上也能聽得到這些歌曲，當時真的感到難以置信，自己喜歡的歌手在唱出我的作品，這是一種幸福，成就感的幸福。

創作時間久了，對自己的要求也隨之而增加，在創作上常常希望尋求突破，一方面想挑戰自己，另一方面不想被市場淘汰，在這種心態之下，慢慢覺得起初從創作音樂裡面所得到的滿足感逐漸消失，甚至乎有種抗拒，失去創作的動力，我開始會問，為何還要繼續創作音樂，音樂對我的意義是什麼呢？發現原來一直以來喜歡音樂的初心，已變成純粹希望透過音樂去取悅別人（重申：創作大眾喜歡聽的歌曲是一件美好的事)，這思想上的失衡無形中令自己感到迷失和帶來衝擊，我的創作力量有限，而人們聽音樂的口味似乎因應市場不斷轉變，很難完全去滿足，曾經從音樂裡得到過和失去過幸福感，所以我知道音樂並不是我得到幸福感的途徑和關鍵所在，人生經歷迷失和衝擊都是一種幸福，因為過後定會更認識自己和認清前面的路。

我想到我擁有的所有才幹，都是上帝所賜予，我們的角色只是一個托管者，一個托管者很清楚知道自己，所交託的東西不是屬於他自己，他的任務是好好去保管，當我想到這裡，我明白到所有的才幹都是從祂而來，了解自己是托管者身份後，我內心反而有一種釋放，也減去多餘的比較心態，因為明白上帝給每個人的禮物，困難，遭遇都不一樣，這也讓我生出一份謙卑感，我現在反而會問，上帝選擇把音樂的能力賜給我，用意何在？原來答案一直都在，沒有改變過，音樂的「樂」字，豈不就是想我們都得到快樂嗎？ 我找到了，認識上帝是一種不變而終極的幸福。

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