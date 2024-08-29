廣島航線｜香港快運復飛日本廣島航線 低至318元買單程機票攻略
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 4 小時前
最後更新： 2 小時前
【廣島/HK Express/香港快運/機票優惠/親子遊/日本】HK Express（香港快運）將於2024年11月1日復飛日本廣島航線，每星期3班獨家直飛廣島機場由今日到8月31日（晚上11時59分） 期間，可以低至港幣318元（包括一件隨身物品及登機行李）購買「經濟飛」單程機票，網頁同手機App都可以訂到，優惠適用於2024年11月1日至2025年3月29日出發的行程。
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HK Express 香港快運廣島航班詳情：
|香港（HKG）＜＞ 廣島（HIJ）
|航班
|航線
|出發時間
|到達時間
|班次
|UO822
|香港（HKG）> 廣島（HIJ）
|09:15
|13:30
|逢星期一、三、五
|UO823
|廣島（HIJ）> 香港（HKG）
|14:40
|18:00
|逢星期一、三、五
『輕便飛』單程票價低至$268：包括一件隨身物品
『經濟飛』單程票價低至$318：包括一件隨身物品及一件登機行李
預訂日期：2024年8月29日 - 8月31日
旅遊日期：2024年11月1日 - 2025年3月29日
預定網站：【按此連結】
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