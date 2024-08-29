廣島航線｜香港快運復飛日本廣島航線 低至318元買單程機票攻略

▲ 香港快運復飛日本廣島航線。

【廣島/HK Express/香港快運/機票優惠/親子遊/日本】HK Express（香港快運）將於2024年11月1日復飛日本廣島航線，每星期3班獨家直飛廣島機場由今日到8月31日（晚上11時59分） 期間，可以低至港幣318元（包括一件隨身物品及登機行李）購買「經濟飛」單程機票，網頁同手機App都可以訂到，優惠適用於2024年11月1日至2025年3月29日出發的行程。

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HK Express 香港快運廣島航班詳情：

香港（HKG）＜＞ 廣島（HIJ） 航班 航線 出發時間 到達時間 班次 UO822 香港（HKG）> 廣島（HIJ） 09:15 13:30 逢星期一、三、五 UO823 廣島（HIJ）> 香港（HKG） 14:40 18:00 逢星期一、三、五

『輕便飛』單程票價低至$268：包括一件隨身物品

『經濟飛』單程票價低至$318：包括一件隨身物品及一件登機行李

預訂日期：2024年8月29日 - 8月31日

旅遊日期：2024年11月1日 - 2025年3月29日

預定網站：【按此連結】

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