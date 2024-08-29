巴黎殘奧丨輪椅羽毛球代表陳浩源任持旗手　由車禍致殘到成運動員：不一樣的人生

▲ 香港輪椅羽毛球代表陳浩源持香港特區區旗進入巴黎殘奧開幕禮會場。

巴黎殘奧在香港時間8月28日凌晨開幕，輪椅羽毛球代表陳浩源擔任港隊其中一位持旗手。在荃灣石圍角邨石葵樓樓長大的陳浩源，於學生時期曾為荃灣區隊青年軍羽毛球員。

可是，在2008年，陳浩源於中國內地工作時遇車禍重傷，需切除左腳。之後，陳浩源於2010年成為輪椅羽球運動員，至今代表香港參加近300場國際賽，並奪得超過60面國際獎牌，在2020東京殘奧奪輪椅羽球銅牌，現時他在世界排名第二位。

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▲ 陳浩源負責持在巴黎殘奧開幕禮持香港特區旗進場。

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巴黎殘奧丨陳浩源感懷身世

現年39歲的陳浩源出戰今屆巴黎殘奧後便將退役，他在巴黎殘奧開幕禮後，於個人社交平台上載自己在巴黎殘奧開幕禮持香港特區區旗進場的照片，並發文抒發感受，首先表示：

呢幅將係我人生入面其中一幅最珍貴嘅相。

我想喺度講吓，成為持旗手對我嚟講有幾咁重要，亦令我有幾興奮。

可能大家唔知，當我知道咗我成為持旗手嘅時候，有幾個晚上我都喊咗出嚟

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然後，陳浩源回望過去，感慨地稱：

可能係為自己驕傲，亦可能係感懷身世

我出生喺屋邨，名正言順一個香港嘅屋邨仔。

細個家境並唔富裕，到咗大個遇上一場交通意外，成為咗一個殘疾人士，我冇諗過自己會點樣成功，人生亦好冇自信，但係遇上運動，令我人生有180度改變。

好多人會用錢，或者經濟角度去衡量運動，但係運動帶俾我嘅嘢，偏偏係錢買唔到。

由一個出身底層嘅屋邨仔，殘疾人士，到成為殘奧獎牌運動員，今屆更加成為持旗手。

遇上運動，不單令我身心靈健康，更另外有一個不一樣嘅人生，呢個就係運動嘅魔力。

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巴黎殘奧丨盼獲得大眾支持

最後，他希望大家可以為一眾運動員打氣，稱：

隨着持旗手喺開幕禮帶領中國香港隊進場，亦正式宣佈我哋23位殘奧運動員今屆嘅賽事正式展開。

希望大家會大大力咁支持我地（哋），不單止留意我哋嘅賽事，更可以留意我哋嘅故事，希望無論場內定係場外，我哋都可以感動你，證明大家知道我哋係值得被支持，值得被尊重。

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