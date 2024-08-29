親子遊注意｜廉航再爆「機艙老鼠」案　飛行途中信用卡被偷抵港始知遭狂碌3.6萬

▲ 廉航再爆「機艙老鼠」案，飛行途中信用卡被偷，抵港始知遭狂碌3.6萬。

【廉航/越捷航空/飛機/旅行/防盜/親子遊/機艙老鼠】一家大細出外旅遊，謹記貴重物品要跟身！繼香港快運後，再有越南來港客機發生機艙盜竊案。據知乘越捷航空男遊客將行李放置物櫃，疑在飛行途中遭盜信用卡碌近3.6萬，抵港後收到銀行短訊通知才醒覺，並即使取消該筆交易及報警，警方現正追緝涉案「機艙老鼠」。

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機艙老鼠｜碌爆卡還懵然不知

據稱，早前一名37歲內地男遊客，在越南峴港抵達香港的越捷VJ966航班上，將內藏信用卡的背包放在頭頂行李架，隨後安然入睡。「機艙老鼠」疑趁機下手，盜取事主背包內的信用卡，在飛行途中狂碌逾3.6萬港元。將近碌爆卡事主還懵然不知，抵港後收到銀行短訊通知才醒覺，慌忙檢查行李，信用卡不翼而飛，立即取消該筆交易及報警。

親子遊注意｜HK Express驚現「機艙老鼠」搵食 內地男乘客涉偷33萬勞力士被捕【附防盜貼士】

機艙老鼠｜穿金戴銀被盯上

早前，香港廉航亦發生同樣盜竊案。HK Express（香港快運）一班從越南峴港抵港的UO561航班，有乘客落機後發現身上價值33萬的勞力士手錶、約5,000元港幣、200元美金及20元歐羅等紙幣和信用卡不翼而飛。有網民分享事發經過，指當時一眾乘客登上接駁巴士，但車門上鎖，約1小時後，警車到達現場，警方帶走數人調查，最終一名57歲內地男子涉嫌盜竊被捕，案件交由機場警區刑事調查隊跟進。

機艙老鼠｜機艙老鼠特徵及偷竊手法

騙徒手法層出不窮，想避免成為「機艙老鼠」的搵食目標，首先要認清他們的特徵及偷竊手法。

「機艙老鼠」4大特點

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「機艙老鼠」4大搵食手法

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外遊防盜5大貼士

Quotezone.co.uk行政總裁Greg Wilson曾在網站表示，很多旅客不知道一些越受歡迎的地區，犯罪率就越高。因此，他分享以下安全提示，提醒大家保持警惕。

【旅遊2023】歐洲扒竊指數排行榜2023 保險公司教路5大旅遊安全指引

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