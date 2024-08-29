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高才通｜網上瘋傳「高才通創業」攻略　教1招領港府$170萬補貼聲稱達2條件可申請

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撰文： 王明芳

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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網上瘋傳「高才通創業」攻略，教1招領港府$170萬補貼，聲稱達2條件可申請。

【高才通/搶人才/政府補貼】近年香港推出不少新政策吸納人才，如高才通、優才、專才計劃等，很多內地人才亦透過計劃來港工作，近日小紅書亦出現不少與「高才通攻略」相關的帖文，教授如何利用「高才通」來港創業，於1年內領取達170萬元補貼，並聲稱只要符合兩個條件即可。帖文引起網民熱議，不少人對計劃感興趣，有港人則質疑當中真偽，認為是「中介打廣告」。

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高才通｜小紅書攻略教領170萬元補貼

近日，小紅書出現不少有關「高才通攻略」的文章，其中一篇以「高才開公司續簽，一年還能拿170W 創業補貼」為題的帖文，更聲稱透過「高才通」簽證來港，只要滿足2大條件便可領取高達170萬元的補貼。她表示，申請人要先有屬於自己的香港公司，並為公司開設戶口，證明自己有在做生意。

其後便可以申請2個計劃領取補貼，第一個為「TVP科技券計劃」，補貼金額達60萬元補貼，沒有行業門檻，即使沒有租辦公室、收入較少的新公司也能申請。第二個為「BUD專項基金」，補貼金額達100萬元，不過條件則較多，如公司需開設滿一年，年營業額達300萬人民幣（約328萬港元），並且在港需要有實際業務運作，如設有辦公室和聘請員工。

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高才通｜申請分2步驟 

另外，她亦教授如何申請，申请主要分為2個步驟，不過前提是公司帳戶需要有進帳進出的紀錄。第一步大概要公司建立3個月，進入穩定營運，沒有實體的辦公地點也不是問題。之後便可以申請「TVP」領取60萬元來建立網站、APP；或申請「EMF」領取10萬元，用以開拓市場。第二步是公司建立一年後，如果當時公司收益達200萬人民幣（約219萬港元），有正式的辦公地點，便可申請「BUD」領取100萬元。

她亦提醒幾個細節需要注意，首先需要「做真生意」，向政府繳交稅項；有實體辦工地方，支持香港的房地產；常到香港出差或逗留數天，帶動香港經濟；招聘香港員工，創造就業機會。只要做到上述細節，簽證續簽便沒有任何問題，若只做到兩項，可能只能續簽一年。

她表示自己亦曾申請，雖然領取的金額沒有很高，不過也有數十萬，又指「高才開公司續簽」可行性高，「只要公司真刀真槍地運營，補貼能到手，續簽也沒問題」。

帖文引起熱議，不少網民都紛紛留言詢問如何申請，「請教一下咋申請」、「怎麼自顧續簽」、「優才也可以申請這些津貼麼？」。不過亦有香港網民質疑可信性，認為是中介公司的宣傳伎倆，「這些中介是假的，為賺錢」，提醒大家提高警覺。

高才通｜勞福局局長孫玉菡：有誤導之嫌

勞工及福利局局長孫玉菡28日在社交平台發文，指出留意到網上流傳所謂「高才通創業攻略」，聲稱一年就可以領取特區政府百多萬元補貼。

孫玉菡認為，帖文作者對香港的相關情況一知半解，帖文內容亦有誤導之嫌。現時特區政府推出各種企業資助計劃，以支援本港企業及促進產業發展。為確保公帑用得其所，相關政策局及部門就各計劃設定申請資格，亦有嚴格審批程序和監察機制，確保只有符合資格的申請才會通過。若有人為獲得有關資助而向政府當局提交失實資料或文件，亦須負上刑責。

他強調，在這些資助計劃下，政府對所有合資格申請者，包括經「高才通」來港人才及其業務，都一視同仁。

勞工及福利局局長孫玉菡。（經濟日報資料圖片）

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