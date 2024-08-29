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東張西望何伯丨新何太不滿被嘲為乞衣　強忍淚水還擊：咁樣誅殺我哋冇人性呀

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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新何太還擊黑粉！

【何伯/新何太/東張西望】因亮相TVB節目《東張西望》而揚名何伯與「新何太」，似乎很享受成名的感覺，新何太keep住開直播。日前（8月26日）開直播期間，新何太帶淚反擊她眼中的黑粉！

東張西望何伯丨被侮辱為「乞衣」一度想喊

事因「新何太」開直播的同時，亦觀看其他直播節目，當中有人說著「開個台食啲網民，然後氹佢畀錢」、「乞衣」，聽到一堆侮辱性的語句，新何太一度淚盈於睫.，直播時多次抬頭強忍淚水。

期間「新何太」反擊指：「我嘅努力希望以後會回報，係咪？你哋嗰啲所作所為，已經睇喺世界人士嘅眼裡啦。你哋咁樣迫害我哋，狙擊我哋，誅殺我哋，係咪？連我哋啲粉絲寶寶，你哋都誅殺，你哋呀，你哋啲行為幾卑鄙，幾冇人性呀。」

東張西望何伯丨新何太與丈夫現身房委會總部　何伯公眾地方不斷摸太太大腿超恩愛 

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東張西望何伯｜翁靜晶親解何東家族由來　直斥何伯認親認戚：唔好揦埋當風濕

東張西望何伯丨新何太：公道自在人心

氣到上心頭的「新何太」停頓了數秒，之後繼續說：「我搵唔搵到錢真係冇所謂，只係要一個公道喎，係咪？講嘢公道自在人心。」

另外，當有網民笑其「手指好粗」，「新何太」回覆稱：「係呀，因為我幾歲大就開始做農活，乜嘢農活都做，又餵豬餵鵝呀，睇牛，乜都做，所以我對手係唔好睇，（手指）係粗㗎吓。」

對於被稱為「鄉下人」，一向重視錢的「新何太」回答：「唔緊要啦，而家鄉下人都唔比城市人差㗎喎。而家鄉下人真係好識搵錢。」

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