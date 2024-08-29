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令人髮指丨印度女實習醫生慘遭姦殺　莫樹錦比較醫生待遇：香港醫生屬合理回報

醫健人物

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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印度女實習醫生慘遭姦殺，莫樹錦比較香港及印度醫生待遇。

印度加爾各答市女實習醫生在醫院遭姦殺，事件引發全印度各地醫生平民群起示威，這不可饒恕惡行只是冰山一角，印度每年有超過三萬宗強姦案，惟未有報案的，更不計其數。

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除顯出對女性不公平外，這事件更觸及醫生在印度的待遇和尊重。醫生曾多次到印度訪學，私立醫院尚可，公立醫院的工作環境卻不敢恭維，多位年輕醫生要迫在窄小空間工作，診症地方亦極之擠迫，工作壓力甚大。醫生未有機會參觀當地醫生晚上當值的環境，但憑想像也知道好不了多少。

奇怪的是，醫務人員在印度是備受尊重的行業，當地大部分父母跟中國父母一樣，希望子女當醫生。世界各地對醫生行業的尊重程度不一，去年曾有文章（見註）選出十個最尊重醫生的國家，日本排在首位，而印度則排行第四，主要原因是印度普遍尊重知識分子，醫生在學術上要過五關砍六將，故備受尊重。

尊重還尊重，待遇歸待遇，印度經濟雖然發展良好，但醫生薪酬仍偏低，平均月薪約六萬盧布（即約六千港元），在大城市這份工資只能勉強養家活兒。

相比下，香港醫生還算幸福，工作環境在東南亞地區算是首屈一指，年輕醫生的薪酬更是冠全球，當然工時長、壓力大，但在待遇和尊重上，香港醫生絕對得到合理回報。

全文刊於《經濟日報》，原題為「合理回報

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

健康問題 莫樹錦 醫生 印度

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