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靚媽精明眼︱5大快餐店掀早餐減價戰超抵食　海皇粥店加配點心僅$6起

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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一日之計在於晨，早餐食得好，全日無煩惱！

【開學/早餐/優惠/快餐/】將近開學，靚媽趕不及煮早餐給仔女，外賣都不失為一個好選擇！最近5大連鎖快餐店就掀起早餐減價戰，驚喜在於甚少做早市的Pizza Hut都加入戰團，而且$34起，而海皇粥店加配點心僅$6起，抵食在於10款點心任配，叫多幾款可以全家齊齊食！

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深圳好去處｜記者直擊深圳Costco超市　精選十大必買抵用高質開學用品

黎明金句「不要空肚食早餐」，當時他為這句說話解畫，就是食早餐前會先飲一杯暖水，其實還有下一句「有好的早餐就是成功的一半」。所以早餐何其重要！

最近，5大連鎖快餐店包括Pizza Hut、海皇粥店、大家樂、麥當奴及一粥麵，均推出減價折扣優惠吸客，即看看有什麼優惠！

早餐優惠｜1.海皇粥店$6起無限加配點心

想食中式早餐可選海皇粥店，它近日加推了「早市點心」系列，凡惠顧正價粥品（瑤柱白粥除外），即可以優惠價無限加配10款點心，菜肉冬菇包（2個）、蟲草花燒賣（3粒）、煎蘿蔔糕（2件）等低至$10!一家人分享可以食多幾款!

海皇粥店「早市點心」適用分店

灣仔莊士敦道151-155號東方大廈地下B舖
銅鑼灣駱克道472號地下
尖沙咀樂道23A號地下
粉嶺粉嶺名都第2層4號舖
上水智昌路9號上水名都第2層2及3號舖
沙田橫壆街1-15號好運中心3樓3093-3094號舖

早餐優惠｜2. Pizza Hut必勝客加入戰團早餐$34起

Pizza Hut屬於中價快餐店，通常只做午市及晚市，但最近它都加入早餐戰，逢星期六、日及公眾假期，上午9時至中午12時即可以低至$34歎各款「滋味早餐」，菜式如下：

港式厚蛋三文治
烘火腿芝士吐司
烘火腿芝士吐司(半份)配炒/煎蛋及煙肉/火腿
意大利蔬菜湯意粉配炒/煎蛋及煙肉/火腿 (只限堂食)

Pizza Hut 「滋味早餐」適用分店

屯門屯利街1號華都花園3樓1A號舖
馬鞍山安祿街18 號 新港城中心 3樓3021-3022號舖  
大埔超級城商場A區2樓76-82號舖
將軍澳重華路8號東港城第一層199A號舗及相連座位間
紅磡黃埔花園第2期商場地下G10A號舖
鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓321號舖
康山道1-2號康怡廣場北座3樓T1號舖 
香港仔成都道38號利港中心2樓210號舖
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早餐優惠｜3. 大家樂早餐連飲品低至$22

大家樂 Café de Coral早餐一向抵食，近日更一次過推出3項早市優惠。即日起至8月30日上午11時前可享限時早市優惠，$22歎麥皮（細碗）配意式風味咖啡，或$23歎蜜糖芥末火腿碎蛋三文治（全份）配熱咖啡。

此外，即日起至9月6日，逢星期一至五的早餐時段有「天天超值慳Gi選」，$28即可享用鮮嫩雞扒配搭麥蘆卡蜜糖配豉油皇炒麵連飲品，優惠適用於全線分店。

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早餐優惠｜4.一粥麵$28快閃優惠

一粥麵推出一連5日快閃優惠，即日起至9月1日，早市供應沙爹牛肉即食麵配牛油厚多士及茶/啡只需$28，另設午市台式燻蛋滷肉飯（$3加配冷/熱飲品）及茶市土匪七味炸無骨雞髀配紅豆冰$28套餐。

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早餐優惠｜5.麥當勞McDonald’s豬柳蛋漢堡／McGriddles／雙人早餐減$22

麥當勞 McDonald’s每週驚喜優惠！即日起至9月1日期間，透過麥當勞 App選購即可享多達6種早餐優惠，當中包括近期大熱的楓糖班戟豬柳蛋漢堡 McGriddles、豬柳蛋漢堡等折扣，亦有週末雙人早餐之選，享$22起的減價優惠。

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