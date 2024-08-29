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文娛藝術｜ART021首次在港舉辦　參展畫廊冀提供平台予內地藝術家衝出國際

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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首屆ART021 HONG KONG香港廿一當代藝術博覽會今日開幕。 （朱永倫攝）

列入政府盛事年表、由文化藝術盛事基金資助的「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」今日（29日）開幕，展出來自13個國家和地區、近90間畫廊的藝術品。藝博會首次在港舉辦，其中西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部舉辦的主畫廊單元（GALLERIES），展出當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數字藝術作品。

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參展畫廊之一、沒頂畫廊負責人金利萍表示，ART021提供了一個平台予內地年輕當代藝術家，將作品帶向亞洲及國際市場。她指，以往內地藝術家一向是國際大展的常客，惟近年受疫情影響，年輕藝術家在海外的曝光率較低，今次特意將他們的作品帶到香港。她指，年輕藝術家的作品起步價位較低，適合年輕及剛入門的收藏家，對藝術生態圈十分有幫助。

金利萍透露，價位最低的作品只需2.5萬港元，形容藝術品並非「高高在上」，稱期待年輕藝術家在香港市場交流能取得豐碩成果。她相信博覽會的人流不錯，估計能售出6至8成作品。

中東策展人及藏家代表 Lucas Morin首次參與ART021，他表示，香港一直都是亞洲最重要藝術市場，有不少中東藝術家的作品受到香港收藏家的喜愛，期待香港及中東市場有更緊密的文化交流。他又指，中東市場一向對內地及亞洲的藝術家深感興趣，對藝術作品的喜好亦相似，很高興能夠參與是次藝術盛事。新興藝術市場在過去10年有雙位數字的增長，即使環球經濟受到挑戰，藝術市場都具有韌性。

文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳表示，ART021 Hong Kong 的亮點之一是聚焦「一帶一路」國家和大灣區的畫廊和藝術家，引領獨特的藝術交流和靈感互動。她表示，期待 ART021 再創佳績，強化香港作為全球藝術文化交流中心，以及國際領先藝術巿場的地位。

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記者：吳穎嵛

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