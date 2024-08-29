盛事經濟｜ART021首次在港舉辦　參展畫廊冀提供平台予內地藝術家衝出國際

▲ 首屆ART021 HONG KONG香港廿一當代藝術博覽會今日開幕。 （朱永倫攝）

列入政府盛事年表、由文化藝術盛事基金資助的「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」今日（29日）開幕，展出來自13個國家和地區、近90間畫廊的藝術品。藝博會首次在港舉辦，其中位於西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部的主畫廊單元（GALLERIES）有44個參展商，展出當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數字藝術作品。有內地畫廊冀ART021提供平台予內地藝術家衝出國際，料博覽會的人流不錯，能售出6至8成作品。

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參展畫廊之一、來自上海的沒頂畫廊負責人金利萍表示，ART021提供了一個平台予內地年輕當代藝術家，將作品帶向亞洲及國際市場。她指，以往內地藝術家一向是國際大展的常客，惟近年受疫情影響，年輕藝術家在海外的曝光率較低，今次特意將他們的作品帶到香港，冀香港可成為內地藝術家對外的窗口和橋頭堡，將他們的作品帶到國際。她又指，ART021活動場地雖較小，但無擬為內地畫家提供機會。

金利萍指，年輕藝術家的作品起步價位較低，適合年輕及剛入門的收藏家，亦對藝術生態圈十分有幫助。她透露，價位最低的作品只需2.5萬港元，形容藝術品並非「高高在上」，稱期待年輕藝術家在香港市場交流能取得豐碩成果。她相信博覽會的人流不錯，估計能售出6至8成作品。

本地參展畫廊季豐軒創辦人及總監季玉年曾參與上海的ART021博覽會，她認為，ART021代表中國年輕一群的藝術家，同時是讓兩岸藝術家交流的平台。她指，今次博覽會的場地較以往的展覽小，位置有限，且對象是年輕的收藏家，特意挑選當代藝術風格的作品參展，如薛松的《法自然系列 - 秋實》、瑪蒂奧．培利思的「守護者」系列雕塑等。季玉年指，作品價格介乎20萬200萬港元，雖然近期經濟環境不好，仍有信心收藏家會入手藝術品。

ART021的參展商中，過半來自內地，被問到是否擔心削弱本地畫廊競爭力、出現「爭生意」情況，季玉年指，本地藝術行業需要內地的支持和推廣，ART021來港舉辦，正好可以讓更多人認識本地畫廊。

中東策展人及藏家代表 Lucas Morin首次參與ART021，他表示，香港一直都是亞洲最重要藝術市場，有不少中東藝術家的作品受到香港收藏家的喜愛，期待香港及中東市場有更緊密的文化交流。他又指，中東市場一向對內地及亞洲的藝術家深感興趣，對藝術作品的喜好亦相似，很高興能夠參與是次藝術盛事。新興藝術市場在過去10年有雙位數字的增長，即使環球經濟受到挑戰，藝術市場都具有韌性。

文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳表示，ART021 Hong Kong 的亮點之一是聚焦「一帶一路」國家和大灣區的畫廊和藝術家，引領獨特的藝術交流和靈感互動。她表示，期待 ART021 再創佳績，強化香港作為全球藝術文化交流中心，以及國際領先藝術巿場的地位。

博覽會首兩日優先供VIP入場，首日吸引逾7000位訪客，以內地及港澳的藏家為主。主畫廊單元展出近千件作品，包括由沒頂畫廊展出、「中國錄影藝術之父」張培力以半導體收音機為載體的裝置新作；香港藝術家呂振光、林佑森及曾灶財等的作品，及由藝術家 Olivier Cong與藝人吳彥祖創作的展品。公衆明日（30日）下午3時起可購票進場，成人票300元、學生150元。

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