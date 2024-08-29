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香港小姐2024丨程姜月玩浮潛玩到爆喊　吳芷靖死頂食榴槤陳紫佟淚崩道歉

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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《2024香港小姐 女．遊記》

港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》在昨晚（8月28日）、今晚（8月29日）播出新加坡之旅，視后江美儀、港姐師姐邵初帶領1號陳紫佟（Jessie）、10號吳芷靖（Clary）和13號程姜月（Dolores）玩轉新加坡。

昨晚播出的《2024香港小姐 女．遊記》內，3位佳麗率先親自揀選心儀的娘惹服飾，挑選白色Tone的13號程姜月獲讚仙氣滿滿，選擇紫色通花款的10號吳芷靖小露性感大晒女人味，剛考完DSE的1號陳紫佟雖然挑選比較保守的款式，但仍然不失可愛感覺，一行人穿着娘惹服飾去到坤成路彩色屋打卡，別有一番風味。

香港小姐2024丨秦冀雯揸車水皮嚇窒馮盈盈　盧凱怡豪言買飛機鍾翠詩壓力爆煲

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香港小姐2024丨

之後，眾人到聖淘沙遊玩，首先去到水上樂園體驗彩虹礁游，3位佳麗在浮潛期間要做睇卡牌任務，惟佳麗均不諳水性，13號程姜月更不慎濁親爆喊，美儀姐即時落水安慰她並教導她潛水技巧，13號程姜月為了不拖累拍攝進度，最終頂硬上順利完成任務，非常叻女。

玩完水後，一行人接受「堅離地」任務，除了挑戰高空飛索外，還會乘坐SkyHelix離地30米玩空中Q&A，三位佳麗完全不畏高玩得不亦樂乎。

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香港小姐2024丨頂硬上食榴槤

今晚播出《2024香港小姐 女．遊記》，一行人乘坐七彩繽紛的Sidecar遊新加坡，3位佳麗順道落區為自己拉票。

之後她們到亞洲唯一一間雪糕博物館參觀，最愛吃雪糕的1號陳紫佟聽到可以任食雪糕即時兩眼發光，大晒童真一面。

5人緊接到新加坡著名的榴槤甜品店朝聖，美儀姐、邵初和13號程姜月皆是愛榴槤之人，自然吃得開懷，另邊廂的1號陳紫佟、10號吳芷靖卻對榴槤十分抗拒，但她們都頂硬上吃了一啖，兩人吃後面露難色兼飆晒汗。

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香港小姐2024丨陳紫佟爆喊道歉

今集她們還會拜訪「新加坡梅艷芳」Kelly姐開設的食店，該店曾獲視后佘詩曼、孫燕姿、陳奕迅、宣萱等光顧，以前是歌手的Kelly姐還大開金口獻唱梅姐的《似水流年》，令人聽出耳油。

旅程最後一站，大家乘坐遊覽船觀賞夜景並盡訴心中情，美儀姐以過來人身份提點3位佳麗：「你哋3個畀我感覺太依賴人，每次都會提你哋去邊、執好啲妝同衫，因為你哋好似遊魂咁，唔記得拎呢樣唔記得拎嗰樣，係咪咁樣做嘢㗎？」

1號陳紫佟聞言爆喊：「對唔住，我會改善，會再認真啲！」大家即時送抱抱安慰她，美儀姐再解釋：「我好想你哋3個拎冠亞軍，我恨鐵不成鋼呀！」

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