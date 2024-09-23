有人說話不算數？ 醒你1招KO食言王

無論是職場或日常生活，總有些人做事喜歡「彈出彈入」、出爾反爾，面對這種同事或朋友，最簡單的做法當然是避之則吉，減少不必要的接觸，但如果無法避開呢？或者，有人認為凡事「白紙黑字」清楚記下最好，即使日後出現爭拗，也可維護自己權益，不過大家有否想過對方假如存心設局，有意欺騙你時，「白紙黑字」又是否真的有效呢？

網上購物隨時貨、財兩失

近年，網上購物日益普及，相信不少朋友都曾經試過在網店購物，甚至透過網上平台如旋轉拍賣網Carousell放售物品。不過大家又會如何收款呢？由於部分貨品如智能手機、首飾手袋、名貴手錶等的售價較高，為免攜帶大額現金，不少買家都會選擇透過電子支付或支票支付款項。

然而，隨着修圖技術變得出神入化，有圖未必有真相：即使你收到買家入數收據的截圖，但相關款項不一定已安全過戶，只因對方可能透過空頭支票入數，或以修圖技術製作虛假收據。假如你未有查證款項是否已經入賬，便將貨品交予「客戶」，即使你手持「收據」，最終亦可能貨、財兩失。

慎防騙徒以空頭支票付款

根據警方「守網者」資料，有網民早前在拍賣網放售一個二手Chanel手袋，發帖後很快便有買家表示有意購買，於是該網民便帶同手袋前往約定地點交收。

交收時，買家表示身上沒有足夠現金，故由其友人代為轉賬並提供入數收據。網民不虞有詐，見到銀行戶口有入數記錄便把手袋交予對方，及後卻收到銀行的退票通知，發現原來騙徒只是存入了空頭支票，驚覺自己遇上了「彈票黨」。

值得留意的是，有關騙案近日更出現「進化版」，騙徒會在交易時訛稱「過多咗錢」，要求賣家退回差額，令受害人被騙去貨物之餘更損失金錢。

分清戶口結餘與可用結餘

想防止買家的款項「彈出彈入」，大家除可考慮使用其他渠道收取款項外，收款時亦要看清銀行戶口的賬目。需知道「戶口存款」結餘與「可用結餘」不絕相同，惟有貨款反映在「可用結餘」才算是成功收到款項。因此，交收時切勿單憑入數收據作實，如有懷疑應立即中止交易。

另外，除了賣家需要小心騙徒設局外，大家日常作為買家購物時，也要提高警覺，以防騙徒假扮賣家，以優惠價錢引你入局，然後收到貨款後便失去聯絡。

如果想獲得更多有關防騙資訊，大家可以瀏覽ADCC反詐騙協調中心網站，或訂閱「反詐騙協調中心騙案警示電郵通訊」，以電郵接收最新的騙案警示，做到有備無患。

（特約）