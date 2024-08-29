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開學收納｜做好開學準備培養收納習慣　專家教3招整理房間/衣物/書包文具

育兒資訊

發布時間： 56 分鐘前

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收納師賴淑雯（Suki）教3招整理房間、衣物、書包文具，為開學做好準備。

【開學/收納/執書包】隨著新學期的腳步越來越近，與大家分享一些整理收納的小技巧 ，希望能幫助大家在新學期開始前做好充分的準備！

執屋收納｜玩具衣物隨處飛房間超亂　專家教5招培養孩子整理收納習慣

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1. 清潔整理書桌和學習角落

清潔和整理書桌、書架等學習區域非常重要。首先，我們要把所有物品取出，然後徹底清潔，除去積累的灰塵和雜物。整理去年的書本，把需要或不需要分開，如果需要的，請設置保留區，把書本儲存，然後再把新學年書本進行歸類放置，確保每一樣東西都有固定的位置。規劃好桌面使用空間，把常用的文具用品放於桌上，與每天上學的文具分開擺放，形成一個井然有序的學習角落。

2. 分類整理衣櫃和校服

又升一級了，同學們仔細檢查一下校服，相信你又長高長大了不小呢。再順道淘汰掉已經不合身或磨損的舊衣物，然後按照不同類型進行歸類整理：日常校服、運動服、休閒服以及鞋類等。新學期開始時就能快速找到適合的服裝，為上學做好充分的準備。

洗校服︱運動服愈洗愈臭+冷衫愈洗愈細件 校服供應商拆解洗校服3大謬誤

3. 梳理書包和文具用品

除了衣櫃，我們也要仔細整理一下書包和文具用品。首先把所有的東西全部取出來，清理掉書包內部的雜物和過期用品。

一個值得注意的地方是文具用品，曾經到訪過不同學校，留意到同學都沒有為文具設定數量，常常會有過量的筆、多把間尺和螢光筆等。其實上學所需的基本文具並不多，例如三支黑色原子筆、兩支鉛芯筆及螢光筆就足夠應付大部分日常需求。通過控制文具數量，不僅可以減輕書包重量，也能培養同學良好的物品管理習慣。合理使用文具，既能提高學習效率，也能養成節約的生活態度。

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一個整潔有序的書包，不僅能幫助我們更有效地管理學習用品，也能給人一種整潔有序的感覺，為新學期的學習打下良好的基礎。祝願各位學生，開學大吉快樂！

育兒心得︱培養聰明子女後天教育更重要　哈佛75年研究：5個壞習慣令孩子變蠢

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撰文︰Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問 賴淑雯 Suki

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