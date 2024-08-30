腦部腫瘤丨腦動脈瘤爆裂或致身體殘障　微創手術助「拆彈」解出血危機

「腦動脈瘤」可說是人體不定時炸彈，當它突如其來爆裂，會令大腦出血而引起身體殘障等後遺症，甚或死亡。要「拆彈」就需要進行手術將其封閉，如今這類手術絕大部份以微創形式進行，患者不用擔心「開腦」風險，術後復發也頗低。

腦動脈瘤是指大腦的血管壁脹起並形成囊腫，內裡充滿血液，與癌症惡性腫瘤不同。香港港安醫院–司徒拔道神經外科顧問醫生黃秉康指出，大部份腦動脈瘤個案成因不明，部份與遺傳有關，吸煙或血壓過高或會增加腦動脈瘤破裂風險，惟在此前，患者不會感到任何病徵。

爆裂前毫無病徵

「據估計，本港大約3%人口患有腦動脈瘤，絕大部份沒有任何徵兆，但是這種血瘤會突如其來爆裂，令大腦顱內壓力過高，甚至會因此心跳停頓而死亡。即使能夠康復，病發後也可能出現永久性功能障礙，例如記性差、反應慢，嚴重損害患者的照顧能力。」

黃醫生說，一旦感到突發性劇烈頭痛，或意味著腦動脈瘤滲血，建議患者盡快接受治療，否則血瘤在短時間內再破裂的機會甚高。現時，透過腦部血管造影檢查，已能評估到腦動脈瘤狀況，繼而按其位置、破裂風險及患者年紀等因素衡量手術風險，若然其體積大於3毫米或以上，多數建議透過手術將其封堵。

然而，不少人聽到腦部手術，或會聯想到「開腦」而諱疾忌醫。30多歲的阿琳（化名）本身因頭痛而接受身體檢查，繼而確診患上了腦動脈瘤。由於她擔心手術有創傷性，故此婉拒治療。無奈，她又憂慮這個不定時炸彈隨時爆裂，一度情緒受困而經常頭痛，每當頭痛，又以為病情發作。拖延了大半年後，她因腦出血而入院，最終出現記憶衰退等後遺症。

堵塞血瘤阻出血

黃醫生指出，暫時沒有藥物有助縮小腦動脈瘤並將其治癒，一線治療仍然手術為主，而微創手術在過去二十年發展迅速，「如今不會開腦，頭部不會有傷口，連頭髮也不用剃掉。」一般而言，手術的目的是將腦動脈瘤堵塞，避免它有出血風險。究竟這類微創手術是如何進行呢？

進行手術時，會將導管沿大腿肌溝位置，經大動脈伸展至腦內出現問題的腦動脈瘤，然後再在該段血管放入支架，藉以將血流帶至正常血管，腦動脈瘤沒有血液流入之下，便能凝結並被封閉。此外，亦可以於腦動脈瘤套上鉑金線圈，直接進行封閉，至於使用哪種方法，則要視乎腦動脈瘤的位置。

黃醫生說，接受手術的患者翌日已能出院，兩至三日內避免進行劇烈運動。術後腦動脈瘤的復發機率較低，以植入支架的微創手術為例，98%個案在術後半年至一年內，腦動脈瘤會消失。不過，進行手術時需要接受全身麻醉，年紀較大、心肺功能欠佳的患者未必適合。

黃秉康醫生提醒，治療腦動脈瘤有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 香港港安醫院─司徒拔道 神經外科顧問醫生黃秉康