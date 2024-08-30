  • 30°C
香港時間：2024830日 (五) 10:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

腦部腫瘤丨腦動脈瘤爆裂或致身體殘障　微創手術助「拆彈」解出血危機

醫健人物

撰文： 香港港安醫院─司徒拔道 神經外科顧問醫生黃秉康

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「腦動脈瘤」可說是人體不定時炸彈，當它突如其來爆裂，會令大腦出血而引起身體殘障等後遺症，甚或死亡。要「拆彈」就需要進行手術將其封閉，如今這類手術絕大部份以微創形式進行，患者不用擔心「開腦」風險，術後復發也頗低。

腦動脈瘤是指大腦的血管壁脹起並形成囊腫，內裡充滿血液，與癌症惡性腫瘤不同。香港港安醫院–司徒拔道神經外科顧問醫生黃秉康指出，大部份腦動脈瘤個案成因不明，部份與遺傳有關，吸煙或血壓過高或會增加腦動脈瘤破裂風險，惟在此前，患者不會感到任何病徵。

爆裂前毫無病徵

「據估計，本港大約3%人口患有腦動脈瘤，絕大部份沒有任何徵兆，但是這種血瘤會突如其來爆裂，令大腦顱內壓力過高，甚至會因此心跳停頓而死亡。即使能夠康復，病發後也可能出現永久性功能障礙，例如記性差、反應慢，嚴重損害患者的照顧能力。」

黃醫生說，一旦感到突發性劇烈頭痛，或意味著腦動脈瘤滲血，建議患者盡快接受治療，否則血瘤在短時間內再破裂的機會甚高。現時，透過腦部血管造影檢查，已能評估到腦動脈瘤狀況，繼而按其位置、破裂風險及患者年紀等因素衡量手術風險，若然其體積大於3毫米或以上，多數建議透過手術將其封堵。

然而，不少人聽到腦部手術，或會聯想到「開腦」而諱疾忌醫。30多歲的阿琳（化名）本身因頭痛而接受身體檢查，繼而確診患上了腦動脈瘤。由於她擔心手術有創傷性，故此婉拒治療。無奈，她又憂慮這個不定時炸彈隨時爆裂，一度情緒受困而經常頭痛，每當頭痛，又以為病情發作。拖延了大半年後，她因腦出血而入院，最終出現記憶衰退等後遺症。

堵塞血瘤阻出血

黃醫生指出，暫時沒有藥物有助縮小腦動脈瘤並將其治癒，一線治療仍然手術為主，而微創手術在過去二十年發展迅速，「如今不會開腦，頭部不會有傷口，連頭髮也不用剃掉。」一般而言，手術的目的是將腦動脈瘤堵塞，避免它有出血風險。究竟這類微創手術是如何進行呢？

進行手術時，會將導管沿大腿肌溝位置，經大動脈伸展至腦內出現問題的腦動脈瘤，然後再在該段血管放入支架，藉以將血流帶至正常血管，腦動脈瘤沒有血液流入之下，便能凝結並被封閉。此外，亦可以於腦動脈瘤套上鉑金線圈，直接進行封閉，至於使用哪種方法，則要視乎腦動脈瘤的位置。

黃醫生說，接受手術的患者翌日已能出院，兩至三日內避免進行劇烈運動。術後腦動脈瘤的復發機率較低，以植入支架的微創手術為例，98%個案在術後半年至一年內，腦動脈瘤會消失。不過，進行手術時需要接受全身麻醉，年紀較大、心肺功能欠佳的患者未必適合。

黃秉康醫生提醒，治療腦動脈瘤有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

香港港安醫院─司徒拔道 神經外科顧問醫生黃秉康

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

兒童長高丨子女身高有得計運動、飲食、睡眠均可影響身高　及早檢查助了解生長情況必要時可考慮注射激素治療
今日
兒童長高丨子女身高有得計運動、飲食、睡眠均可影響身高　及早檢查助了解生長情況必要時可考慮注射激素治療
前列腺癌｜結合標靶藥物之混合治療方案　助晚期前列腺癌患者延緩病情
2024/08/28
前列腺癌｜結合標靶藥物之混合治療方案　助晚期前列腺癌患者延緩病情
KO痔瘡︱改善排便習慣　預防痔瘡妙法
2024/08/23
KO痔瘡︱改善排便習慣　預防痔瘡妙法
焦慮情緒丨中醫拆解《玩轉腦朋友2》焦慮是敵是友？　2款食療舒緩情緒、改善失眠
2024/08/23
焦慮情緒丨中醫拆解《玩轉腦朋友2》焦慮是敵是友？　2款食療舒緩情緒、改善失眠
人口老化｜ 本港人口老化料阿茲海默症增　清除類澱粉蛋白　減緩病情惡化
2024/08/16
人口老化｜ 本港人口老化料阿茲海默症增　清除類澱粉蛋白　減緩病情惡化
健康問題 網絡熱話 癌症 腦癌 頭暈 頭痛

最高瀏覽

古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
古仔前度丨黃𨥈瑩現身TVB舊同事聚會　古天樂唯一認愛前度：一生都不會讓人傷害她
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典
急症室最長等候時間（08月30日 時間04:05）
急症室最長等候時間（08月30日 時間04:05）
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】