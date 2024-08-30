超市大搜查｜7成洗頭水可致敏　精選消委會及《LDK》33款安全實惠洗頭水

【洗頭水／滋潤頭髮／護髮／去頭皮／除油脂／致敏/LDK／超市大搜查／消委會】相信大家習慣每日用洗頭水洗頭，幫助去除頭皮屑和油脂。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測17款￥3000以下的平價洗頭水，比較各款產品的用後效果、成分和使用感，並挑選出用後頭髮狀態最佳的款式，當中包括花王、BOTANIST、MUJI、PANTENE等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1043日圓（約56港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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超市大搜查｜針對皮膚體質選擇合適洗頭水

《LDK》建議大家可針對個人皮膚體質，選擇合適的洗頭水：

油性皮膚： 頭皮容易出油及出汗的人較適宜選擇清潔成分較溫和、流動性較高的洗頭水，能有效去除頭皮屑、污垢和油脂。

頭皮容易出油及出汗的人較適宜選擇清潔成分較溫和、流動性較高的洗頭水，能有效去除頭皮屑、污垢和油脂。 乾性皮膚：頭皮容易變得乾燥而痕癢的人，較適宜選擇清潔成分較溫和、保濕力較高的洗頭水，能有效為頭皮進行保濕，避免頭皮容易乾燥痕癢。

超市大搜查｜3大標準評測洗頭水

《LDK》以3大標準評測各款洗頭水：

用後效果： 由專業髮型師在人頭模型的頭髮上使用產品，用風筒吹乾後再對頭髮的狀態進行評分，評分標準包括整體髮質狀態、髮絲順滑度、柔軟度、光澤度、髮尾狀態等。

由專業髮型師在人頭模型的頭髮上使用產品，用風筒吹乾後再對頭髮的狀態進行評分，評分標準包括整體髮質狀態、髮絲順滑度、柔軟度、光澤度、髮尾狀態等。 成分： 由專業頭髮美容師分析產品成分標籤，針對保濕成分、修護成分、光澤成分等進行評分，含較多溫和清潔成分會有加分。

由專業頭髮美容師分析產品成分標籤，針對保濕成分、修護成分、光澤成分等進行評分，含較多溫和清潔成分會有加分。 使用感：由多名20至40歲受測者實際使用產品，針對產品塗抹難易度、起泡感、清洗容易程度、用後感等進行評分。

超市大搜查｜17款平價洗頭水

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評測結果顯示，有7款平價洗頭水獲A級評價。「花王 Melt保濕洗髮水」在3項測試上均獲得4至5分。專業髮型師指出，產品能有效打造光滑、柔順和濕潤的髮質，測試後發現髮絲不易打結，髮梳輕易通過頭髮；專業頭髮美容師發現，產品含有溫和的氨基酸清潔成分，能有效修護髮質和頭皮，兼達到為頭皮進行保濕的效果，同時含有18-MEA脂質成分，有效修護頭皮損傷；受測者亦表示，產品具細膩蓬鬆的泡沫，能輕易塗抹到髮尖至髮尾，而使用後亦覺得頭髮變得順滑又濕潤，便於打理。

至於7款獲A級評分的產品中，「C-ROLAND CITRUSPA柑橘補濕洗髪露」只售1043日圓（約56港元），性價比甚高。

超市大搜查｜消委會推介16款安全選擇

消委會曾評測60款市售洗頭水樣本，包括39款標榜適合一般人士使用、3款標榜適合女性使用、7款標榜適合男性使用，以及1款標榜適合脫髮人士使用的產品。

結果顯示，雖然全部樣本沒有檢出禁用激素、任何微生物或致病菌，衞生情況理想。但當中有44款樣本成份不佳，使用後或會對皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀，引致皮膚炎，其中有38款檢測出二噁烷，含量由1.1ppm至24ppm不等、有12款含有可致敏防腐劑MIT及/或CMIT、另有1款含游離甲醛，檢出量為0.03%，符合內地和歐盟的規定，並由於檢出濃度未有超過0.05%，毋須在標籤上標示含有甲醛。

不過，60款市售洗頭水樣本中仍有16款不含二噁烷、防腐劑、游離甲醛等有害成分，屬於安全之選，名單如下：

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超市大搜查｜《LDK》 2024上半年54款推薦洗頭水出爐 28款A級滋潤頭髮+去頭皮+除油脂

2024年上旬54款推薦洗頭水

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