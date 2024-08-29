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巴士服務｜九巴開學日加強多條路線服務　學生月票買二送一

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 60 分鐘前

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九巴推出多項學生專享禮遇。（九巴提供）

暑假踏入尾聲，莘莘學子又是時候收拾心情準備上學。九巴將於9月2日加強多條路線服務，並密切留意乘客需求，適時調派巴士疏導乘客。另亦推出多項學生專享禮遇，包括學生月票買二送一優惠、雙倍乘車積分等。

九巴將於下周一開學日加強多條路線服務，包括3M、12A、17、27、34等路線。九巴發言人表示，會密切留意客量需求、於各主要地區加派人手監察情況，並與運輸署保持緊密溝通，亦會於各主要車廠預留後備巴士，有需要時即時調派至各區，以有效疏導乘客。

另外，九巴推出新一輪九巴月票「買二送一」學生優惠。持有效「學生身分」個人八達通或八達通產品的「club1933」會員，於9月1日至11月30日的登記期內，到App1933登記優惠，並購買及啟用首張九巴月票，再連續購買第二和第三張，便可獲贈等同一張九巴月票票價的八達通增值額。計及政府公共交通費用補貼，即平均每日15元，就能在一天內搭10程九巴及龍運逾450條路線，節省交通費用。月票持有人更可以二七折乘搭九巴P960及P968線、龍運「A」及「NA」線，往返港九新界、機場、港珠澳大橋、香園圍口岸及福田口岸。

而在9月2至13日期間，以小童或有效「學生身分」個人八達通或八達通產品，登記九巴及龍運會員計劃「club1933」的會員，乘搭九巴路線（K12、K14、K17、K18、九巴P960及P968線除外），即可享雙倍積分。在App1933遊戲室內玩指定遊戲，亦更可賺取額外積分。將積分轉換成eCoin後，更可用於乘搭九巴及龍運巴士，或換領精美九巴禮品；每個eCoin相等於一元車資。會員也可捐贈予指定社福機構，每捐出3個eCoin，九巴就會代為捐出兩元予所選機構。

加強服務的路線：

（九巴提供）

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