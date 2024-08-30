開學執書包｜書本文具亂擺書包易過重　收納師教1招整理技巧善用空間

▲ 書本文具亂擺書包易過重，收納師教1招整理技巧善用空間。

【開學/執書包/收納/整理】相信作為父母的你也有試過為孩子堆積如山的物品感到煩惱，玩具散落在客廳、文具放滿了書桌和櫃桶，還有數之不盡的小禮物，因此大朋友不但要自己懂得整理收納，也要讓小朋友從小培養整理收納的習慣 。

開學收納｜做好開學準備培養收納習慣 專家教3招整理房間/衣物/書包文具

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開學執書包｜培養孩子整理收納習慣

我的家中有兩個小孩，大的是10歲，小的是8歲半，與他們溝通的方法也是截然不同，特別是在COVID下成長的小孩，他們的性格也有可能因此變得比較內向，而弟弟正是如此。他比起家姐的耐性和集中力也比較弱，不過也是充滿活力，與他討論整理收納的方法時需要循循善誘，除了要讓他分辨物品是需要留下還是捨棄，也要讓他學習物品的分類方法。

就好像玩具的種類和款式繁多，對著弟弟不能將它們分類得過於仔細，否則他便會難以執行，因此以大分類的方式就能幫助到小朋友較易理解整理的方向，如積木類、車類、卡類，還有一個非常重要的類別─雜類，適合量少而且不能納入已有的類別。

開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist 書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】

開學執書包｜執書包有技巧

除了大分類的方法外，也可以按使用的時序應用於整理收納之中，而最容易實踐的便是孩子的書包了，他們可以按照上課的次序排列書包內的書本，他們在上課時也能更方便。此外，可以在書包內添置一個功課袋作分類，還孩子可以輕鬆地將書本和功課分類擺放，逐漸養成整理收納的習慣。

讓小朋友體驗整理收納並不是難以實行的事，我們應與孩子一起定下共同整理收納的準則，讓他們對空間的整潔程度有共識，才可以一起維持空間的狀況。過程中與孩子的溝通是十分重要，因為我們不是要給他們絕對的指令，而是要按他們的習慣及能力定下整理收納的方向，才可以讓他們有效地實行。此外，我們也要尊重孩子對物品的看法，可以隨著時間定期與他們一起檢視物品的去留，了解他們的需要。

我是全職的整理收納師，同時也是一位全職媽媽，希望大家在繁忙的生活中一同抽出空檔，與孩子在整理收納中尋找樂趣。

開學用品｜9招調適暑假後遺症

根據學友社資料，提醒家長和學生開學當日，還要記得留意天氣預報，提早出門，就不用擔心遲到。根據香港天文台天氣預報指，9月2日開學日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，出門記得帶備雨具。此外，學友社分享9招克服暑假後遺症，包括：調整心情、作息時間的小貼士。

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撰文︰Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問 賴淑雯 Suki