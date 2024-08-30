  • 31°C
香港時間：2024830日 (五) 19:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

開學執書包｜書本文具亂擺書包易過重　收納師教1招整理技巧善用空間

育兒資訊

發布時間： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

書本文具亂擺書包易過重，收納師教1招整理技巧善用空間。

【開學/執書包/收納/整理】相信作為父母的你也有試過為孩子堆積如山的物品感到煩惱，玩具散落在客廳、文具放滿了書桌和櫃桶，還有數之不盡的小禮物，因此大朋友不但要自己懂得整理收納，也要讓小朋友從小培養整理收納的習慣 。

開學收納｜做好開學準備培養收納習慣　專家教3招整理房間/衣物/書包文具

最新影片：

TOPick一分鐘
深圳好去處｜記者直擊深圳Costco超市　精選十大必買抵用高質開學用品

開學執書包｜培養孩子整理收納習慣

我的家中有兩個小孩，大的是10歲，小的是8歲半，與他們溝通的方法也是截然不同，特別是在COVID下成長的小孩，他們的性格也有可能因此變得比較內向，而弟弟正是如此。他比起家姐的耐性和集中力也比較弱，不過也是充滿活力，與他討論整理收納的方法時需要循循善誘，除了要讓他分辨物品是需要留下還是捨棄，也要讓他學習物品的分類方法。

就好像玩具的種類和款式繁多，對著弟弟不能將它們分類得過於仔細，否則他便會難以執行，因此以大分類的方式就能幫助到小朋友較易理解整理的方向，如積木類、車類、卡類，還有一個非常重要的類別─雜類，適合量少而且不能納入已有的類別。

開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】

開學執書包｜執書包有技巧

除了大分類的方法外，也可以按使用的時序應用於整理收納之中，而最容易實踐的便是孩子的書包了，他們可以按照上課的次序排列書包內的書本，他們在上課時也能更方便。此外，可以在書包內添置一個功課袋作分類，還孩子可以輕鬆地將書本和功課分類擺放，逐漸養成整理收納的習慣。

讓小朋友體驗整理收納並不是難以實行的事，我們應與孩子一起定下共同整理收納的準則，讓他們對空間的整潔程度有共識，才可以一起維持空間的狀況。過程中與孩子的溝通是十分重要，因為我們不是要給他們絕對的指令，而是要按他們的習慣及能力定下整理收納的方向，才可以讓他們有效地實行。此外，我們也要尊重孩子對物品的看法，可以隨著時間定期與他們一起檢視物品的去留，了解他們的需要。

我是全職的整理收納師，同時也是一位全職媽媽，希望大家在繁忙的生活中一同抽出空檔，與孩子在整理收納中尋找樂趣。

開學用品｜9招調適暑假後遺症

根據學友社資料，提醒家長和學生開學當日，還要記得留意天氣預報，提早出門，就不用擔心遲到。根據香港天文台天氣預報指，9月2日開學日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，出門記得帶備雨具。此外，學友社分享9招克服暑假後遺症，包括：調整心情、作息時間的小貼士。

點擊圖片放大
+17
+16

 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文︰Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問 賴淑雯 Suki

相關文章

開學收納｜做好開學準備培養收納習慣　專家教3招整理房間/衣物/書包文具
18:13 2024/08/29
開學收納｜做好開學準備培養收納習慣　專家教3招整理房間/衣物/書包文具
洗校服｜開學在即校服發黃　即學3個簡易步驟急救白恤衫
16:08 2024/08/27
洗校服｜開學在即校服發黃　即學3個簡易步驟急救白恤衫
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
20:21 2024/08/28
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】

你可能感興趣

開學收納｜做好開學準備培養收納習慣　專家教3招整理房間/衣物/書包文具
18:13 2024/08/29
開學收納｜做好開學準備培養收納習慣　專家教3招整理房間/衣物/書包文具
洗校服｜開學在即校服發黃　即學3個簡易步驟急救白恤衫
16:08 2024/08/27
洗校服｜開學在即校服發黃　即學3個簡易步驟急救白恤衫
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
20:21 2024/08/28
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
爸媽心聲 家庭教育

最高瀏覽

法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
急症室最長等候時間（08月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月30日 時間16:05）
東張西望何伯丨新何太去年尾偷食人夫兼自稱懷孕　被何伯問：咩9個月前大咗肚？
東張西望何伯丨新何太去年尾偷食人夫兼自稱懷孕　被何伯問：咩9個月前大咗肚？
靚媽精明眼｜買平機票5大秘訣慳到盡　去回程分開訂更抵？學識1招平一半
靚媽精明眼｜買平機票5大秘訣慳到盡　去回程分開訂更抵？學識1招平一半
工作過勞｜30歲油漆工連續上班104天僅休1日　身體不適器官衰竭亡【附1分鐘自測12大過勞症狀】
工作過勞｜30歲油漆工連續上班104天僅休1日　身體不適器官衰竭亡【附1分鐘自測12大過勞症狀】