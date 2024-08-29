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星二代｜李嘉欣曬13歲兒子Jayden最新近照 Jayden高過許晉亨全身充滿星味

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 24 分鐘前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

李嘉欣曬13歲兒子Jayden最新近照。

【星二代/李嘉欣/育兒心得/許建彤/Jayden/英國/威靈頓公學】最美港姐李嘉欣在社交網站微博上傳一張照片，並留言指「猜猜M最愛哪一個他？」只見李嘉欣的兒子及丈夫倚靠在一輛黑色的私家車，父子二人談笑風生。年僅13歲的Jayden暴風式成長，已經高過爸爸許晉亨，戴上墨鏡的他更全身上下散發出星味。

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李嘉欣偕丈夫許晉亨早前被網民拍攝到到英國的威靈頓公學（Wellington College）出席新生家長活動，李嘉欣打扮簡樸大方，穿上褐色大褸、黑褲及白波鞋，氣質依然，她與現場家長相處融洽，有說有笑，極速融入家長群。

威靈頓公學是英國過百年歴史的頂尖貴族寄宿學校，威靈頓公學被譽為「收生門檻高，堪稱頂級大學的搖籃」，該校學生成績出眾，在過去的五年中，有100名威靈頓公學的學生已獲牛津大學和劍橋大學的錄取通知。

Jayden幼稚園就讀維多利亞，小學曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，其後轉到香港國際學校（Hong Kong International School）就讀。

湊得輕鬆啲
鐵人爸爸｜子女4歲學三鐵磨煉不屈精神　教練爸爸鼓勵挑戰逆境：冠軍不重要

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