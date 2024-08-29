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煽動刊物｜《立場新聞》涉發布煽動文章　法官裁定鍾沛權及林紹桐等罪成

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 55 分鐘前

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《立場新聞》前總編輯鍾沛權。（資料圖片）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案。法官原定於2023年11月作出裁決，其後因英國樞密院早前就煽動罪出現新案例再作補充陳詞，案件數度押後裁決。法官於今午（28日）於區域法院裁定3名被告罪成。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（53歲）及林紹桐（35歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

控方早前於開案陳詞指，涉案的17篇文章，包括7篇專訪、9篇網誌及1篇報道，即民主派「35+」初選參選人何桂藍、鄒家成和梁晃維的專訪；前《蘋果日報》副社長陳沛敏撰寫的文章、資深傳媒人區家麟的4篇博客文章；已流亡海外的政治人物許智峯、梁頌恆和羅冠聰的專訪；羅冠聰和張崑陽的博客文章；中大畢業生的匿名訪問，以及1篇關於鄒幸彤獲頒中國傑出民主人士獎的報道。

控方指，被告在案發期間，有犯罪「協議」或「共同謀劃」將《立場》作為政治平台，發布具煽動意圖的刊物，並有意圖將協議付諸實行。

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記者：梁錦麟

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