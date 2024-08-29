香港經濟│李家超：香港正經歷經濟轉型期 政府將持續改革、籌劃多項新措施

▲ 李家超（中）、商務及經濟發展局局長丘應樺（左3）、香港中華出入口商會會長貝鈞奇（左4）與其他嘉賓在論壇合照。（政府新聞處圖片）

特首李家超今日（29日）指，香港正經歷經濟轉型期，特區政府將繼續積極求變，引領社會各界創新變革，政府持續進行改革，籌劃和進行多項新措施。他指，會利用高效市場結合政府政策，採取以產業導向政策，推動創科，並積極發掘新的經濟增長點。

李家超：香港整體經濟保持增長

李家超今日（29日）在香港中華出入口商會「洞悉銳變 智贏未來」經濟論壇致辭表示，香港整體經濟保持增長，商品出口貨值持續錄得按年雙位數升幅，輸往內地、美國及歐盟的出口明顯擴張，保持正面勢頭發展。

丘應樺：有不少利好因素為港經濟逐步回穩提供有力支撐

商務及經濟發展局局長丘應樺在主題演講指，近期的經濟數據顯示，縱然外圍環境仍然複雜，香港的經濟整體表現平穩，有不少利好因素為香港經濟逐步回穩提供有力支撐。當中進出口貿易是香港經濟增長的重要動力，在外部貨物需求持續的支持下，香港上半年的貿易表現有所改善。首兩季的整體貨物出口均錄得按年增長，而日前剛剛公布的七月份整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升13.1%及9.9%。本地生產總值已連續六個季度錄得增長，預料香港經濟在今年餘下時間會繼續平穩向上，全年增長介乎2.5%至3.5%，他認為，這些數據反映了香港經濟和市場根基穩固、應變能力和韌性十足。

李家超指，政府已與海灣阿拉伯國家合作委員會的三個成員國簽訂投資協定，當中與科威特及阿聯酋簽訂的投資協定已經生效，而與巴林簽訂的投資協定亦將完成有關的內部程序，同時正與沙特阿拉伯進行投資協定談判。政府正繼續積極爭取香港早日加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），為香港貨物及企業更大拓展區域市場。

擬在新興市場增設經貿辦及顧問辦

丘應樺透露，政府計劃在新興市場增設香港駐海外經濟貿易辦事處和顧問辦事處，以及與有潛力的經濟體締結自貿協定和投資協定，以鞏固香港作為國際貿易中心的地位。

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