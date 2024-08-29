  • 33°C
香港時間 : 2024829日 (四) 16:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港經濟│李家超：香港正經歷經濟轉型期 政府將持續改革、籌劃多項新措施

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

李家超（中）、商務及經濟發展局局長丘應樺（左3）、香港中華出入口商會會長貝鈞奇（左4）與其他嘉賓在論壇合照。（政府新聞處圖片）

特首李家超今日（29日）指，香港正經歷經濟轉型期，特區政府將繼續積極求變，引領社會各界創新變革，政府持續進行改革，籌劃和進行多項新措施。他指，會利用高效市場結合政府政策，採取以產業導向政策，推動創科，並積極發掘新的經濟增長點。

李家超：香港整體經濟保持增長

李家超今日（29日）在香港中華出入口商會「洞悉銳變　智贏未來」經濟論壇致辭表示，香港整體經濟保持增長，商品出口貨值持續錄得按年雙位數升幅，輸往內地、美國及歐盟的出口明顯擴張，保持正面勢頭發展。

丘應樺：有不少利好因素為港經濟逐步回穩提供有力支撐

商務及經濟發展局局長丘應樺在主題演講指，近期的經濟數據顯示，縱然外圍環境仍然複雜，香港的經濟整體表現平穩，有不少利好因素為香港經濟逐步回穩提供有力支撐。當中進出口貿易是香港經濟增長的重要動力，在外部貨物需求持續的支持下，香港上半年的貿易表現有所改善。首兩季的整體貨物出口均錄得按年增長，而日前剛剛公布的七月份整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升13.1%及9.9%。本地生產總值已連續六個季度錄得增長，預料香港經濟在今年餘下時間會繼續平穩向上，全年增長介乎2.5%至3.5%，他認為，這些數據反映了香港經濟和市場根基穩固、應變能力和韌性十足。

李家超指，政府已與海灣阿拉伯國家合作委員會的三個成員國簽訂投資協定，當中與科威特及阿聯酋簽訂的投資協定已經生效，而與巴林簽訂的投資協定亦將完成有關的內部程序，同時正與沙特阿拉伯進行投資協定談判。政府正繼續積極爭取香港早日加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），為香港貨物及企業更大拓展區域市場。

擬在新興市場增設經貿辦及顧問辦

丘應樺透露，政府計劃在新興市場增設香港駐海外經濟貿易辦事處和顧問辦事處，以及與有潛力的經濟體締結自貿協定和投資協定，以鞏固香港作為國際貿易中心的地位。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

港蘇合作｜陳茂波︰兩地經貿關係緊密　香港在多方面能為江蘇創造價值
15:49 2024/08/28
港蘇合作｜陳茂波︰兩地經貿關係緊密　香港在多方面能為江蘇創造價值
中小企融資｜丘應樺稱暫無意重推中小企「百分百擔保」貸款計劃　若維持將對政府造成很大負擔
11:54 2024/08/24
中小企融資｜丘應樺稱暫無意重推中小企「百分百擔保」貸款計劃　若維持將對政府造成很大負擔
一帶一路｜高峰論壇下月舉行　雲集逾80位沿線國家、地區主要官員及商界精英
17:07 2024/08/28
一帶一路｜高峰論壇下月舉行　雲集逾80位沿線國家、地區主要官員及商界精英

你可能感興趣

港蘇合作｜陳茂波︰兩地經貿關係緊密　香港在多方面能為江蘇創造價值
15:49 2024/08/28
港蘇合作｜陳茂波︰兩地經貿關係緊密　香港在多方面能為江蘇創造價值
中小企融資｜丘應樺稱暫無意重推中小企「百分百擔保」貸款計劃　若維持將對政府造成很大負擔
11:54 2024/08/24
中小企融資｜丘應樺稱暫無意重推中小企「百分百擔保」貸款計劃　若維持將對政府造成很大負擔
一帶一路｜高峰論壇下月舉行　雲集逾80位沿線國家、地區主要官員及商界精英
17:07 2024/08/28
一帶一路｜高峰論壇下月舉行　雲集逾80位沿線國家、地區主要官員及商界精英
丘應樺 RCEP 科威特 巴林 沙特阿拉伯 阿聯酋 香港 商務及經濟發展局 貿易 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月29日 時間12:05）
飲食攻略｜飲咖啡延年益壽？醫生揭11種人忌飲咖啡　恐令心臟病發增骨折危機
飲食攻略｜飲咖啡延年益壽？醫生揭11種人忌飲咖啡　恐令心臟病發增骨折危機
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
開學用品｜幼稚園小學開學用品最齊全Checklist　書包／返學鞋襪／姓名貼勿帶漏【附9招克服暑假後遺症】
飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞
飲食攻略丨醫生推介5種食油抗老護心血管　一種煮法鎖住營養不破壞
配戴安全丨兩款知名隱形眼鏡出事　恐致刺痛視力模糊台灣緊急回收306盒
配戴安全丨兩款知名隱形眼鏡出事　恐致刺痛視力模糊台灣緊急回收306盒