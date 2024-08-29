小一派位｜明年小一入學申請9.19起接受電子申請　紙本表格及小學概覽9.2派發

▲ 小一入學申請表格將於下周一（9月2日）派發．（資料圖片）

明年9月入學的準小一生家長注意，適用於報讀官津校的「小一入學統籌辦法」，小一入學申請表格將於下周一（9月2日）派發，《小學概覽2024》將於同日出版。

教育局今日（29日）表示，為配合「智慧政府」策略，已將小一入學申請全面電子化，如家長已登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可選擇透過電子平台遞交申請，否則可沿用紙本申請；其中率先展開的小一自行分配學位階段，將分別於9月19日起接受網上申請，並於9月23日起接受紙本申請。

小一自行分配學位 9.19起接受網上申請

教育局表示，所有在2019年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2025年9月入學的「小一入學統籌辦法」。在小一自行分配學位階段，家長選校不受學校網限制，可向任何1所官立或資助小學遞交申請。

家長可於9月19至27日，透過「小一入學電子平台」遞交網上申請。如家長選擇遞交紙本申請表格，則須在9月23至27日期間的學校辦公時間內將填妥的申請表格，連同有關證明文件直接遞交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權1名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。有關申請表格可由下周一（9月2日）起，向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，或前往各區民政事務處及教育局各區域教育服務處和學位分配組索取。

教育局提醒，無論有關申請是經「小一入學電子平台」或以紙本遞交，家長只能為每名子女遞交1份申請，家長若同時向超過1間官立或資助小學遞交申請，其子女的自行分配學位申請將會作廢；此外，家長切勿同時經「小一入學電子平台」及以紙本申請表為同一名子女遞交重複申請。另由於直資小學及私立小學（包括國際學校）均不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望其子女入讀該等學校，應自行向有關學校申請；凡已接受直資小學小一學位的學童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派官津小一學位。

倘只申請統一派位 明年1月17日截止收表

至於只準備申請小一入學統一派位的學生家長，須在2025年1月17日或之前，透過電子平台或以紙本申請表向教育局遞交申請；若以紙本申請，須將填妥申請表及有關證明文件交到九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座平台教育局學位分配組（小一入學）。

局方提醒家長在填寫小一入學申請表的居住地址時，必須填寫子女的真確居住地址，若提供虛假住址以獲取學位，有關申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。局方籲市民致電學位分配組（2832 7700）舉報懷疑虛報住址個案。

小學概覽網上及實體版 9.2同步發布

另外，家庭與學校合作事宜委員會亦將於下周一發布《小學概覽2024》（中文及英文版）網上版。本學年就讀高班學生的家長將透過幼稚園獲派發《小學概覽》印刷本，以助家長為子女選擇合適的學校。

《小學概覽》共輯錄500多所本地小學的基本資料，包括學校設施、教師資料、班級結構、學習評估、學校生活、全方位學習、辦學宗旨和學校特色。所有資料由學校提供及核實，反映學校截至今年4月的狀況。學校可按需要直接於《小學概覽》網上版更新資料，以方便家長掌握最新的學校資訊。

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