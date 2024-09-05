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正向教育｜媽媽鎮定安然能讓孩子快速平復情緒 6大教養關鍵

育兒資訊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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當我看到女兒跟孩子相處融洽的側影，就想起……我只有一個女兒，但沒想到的是，她卻生了三個兒子，分別是五歲、三歲及三個月。大家可以想像，每天這位三子媽媽周旋在餵奶換片、還有接送孩子上學做功課、上興趣班等等的行程，有多緊密與惱人。

但萬沒想到的是，女兒卻把家中打理得頭頭是道，跟發脾氣的兒子懂得怎樣循循善誘，最驚訝的是當她碰上一個孩子生病、一個要趕著上興趣班、一個在呱呱哭鬧中要求媽媽餵奶。但情緒穩定的女兒，都能應付自如。

這天，看著她不慌不忙為孩子張羅看醫生、安排食物，她的鎮定安然也讓孩子的情緒可以瞬間平伏。我就想起昔日教養孩子的種種點滴，有幾個重點是我強調的：

1. 延遲滿足：也是 EQ 的核心觀念。就是說孩子有很多慾望，但不要即時滿足，讓他等等，延遲那種要即時滿足的慾望。所以那時跟孩子吃「腸仔包」，知道她最愛吃那根「腸仔」，我就偏偏教她先吃包，最後才吃腸仔。主要是想教導她「好物沉歸底」的觀念。

2. 訓練堅毅：這年代的孩子，通常對任何事情只有三分鐘熱度。所以我訓練女兒從小學甚麼都要「堅持」，不要放棄。更深深相信這種「堅毅」的精神，是幫助她日後達成夢想的後盾。

3. 自我激勵：就是當我們墮入低谷或失意時，該怎樣鼓勵自己。是告訴自己「大件事」、「不可能」、「沒得救」，還是「沒關係」、「無所謂」、「總有出路」呢？我常鼓勵孩子或身邊人儲備這樣的字句啊！

4. 自我接納：這也是重要的一環。不少陷入抑鬱的人，都是看扁自己，不大了解自我形象，更不懂得接納。所以我會鼓勵孩子找到自己的優點亮點，然後鼓勵她發揮。潛能得以發揮，自信自愛就隨之而來。

5. 空間尊重：記得孩子在一趟接受訪問時，曾談到父母對她的尊重（其中一樣就是從不偷看她的手機）。至於空間，就是接納她對夢想的選擇，從開始讀「環保工程」至今日轉型當「社工」，我們都全力支持。

6. 支持系統：鼓勵孩子廣交朋友，與人連結，連成一個密密麻麻的人際網絡。有了一兩個堅實的支持系統，出了任何狀況都可以找人求助。

今天，見到孩子每天開心地帶乖孫上學，與人連結，鎮定應付突如其來的種種難題。我恍如放下心頭大石，也樂見今天她與孩子融洽的親子關係啊！

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撰文 : 羅乃萱

欄名 : 寫滿愛愛滿瀉

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