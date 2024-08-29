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北上睇牙｜希瑪醫療：日均50人使用大灣區醫療券　受牙科帶動利潤增長54%

社會

發布時間： 22 分鐘前

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(資料圖片)

希瑪醫療於中期業績發布中表示， 受惠港人北上帶動牙科業務爆發性增長，加上内地眼科醫院虧損收窄，令集團整體利潤同比增長54%至4,864 萬港元，股東應占利潤同比增長32%至3,076萬港元。

深圳口岸的愛康健口腔上半年實現營業收入 2.2 億港元，同比增長 33.3%。隨著長者醫療券今年 8 月落地深圳，醫療券計劃下的愛康健口腔醫院首兩週平均每天 接診人數環比上升 40%至接近300 人，每天使用醫療券人數超過50人，人均消費超過 4000 元人民幣。

集團稱，會以「香港名醫中心」的模式，由香港資深的專科醫生在口岸醫院提供港式醫療服務，為「南下」的深圳和大灣區病人提供一個高質港式醫療服務的選擇，並將複雜及高風險手術分流 到香港醫院處理，至於羅湖口岸綜合醫院「深圳希華愛康健醫院」預計在今年第4季正式啟用。

集團亦表示，有見福田口岸的人流持續增長和已接近羅湖口岸水平，集團最近在福田區政府的支持下， 於距離福田口岸僅步行約5分鐘的位置籌建一家二級口腔醫院，總面積約4,000平方米，預計在2025年第1季落成並啟用。

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