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娛圈醜聞｜韓國男團成員涉性犯罪被刑事起訴　公司發聲明：決定讓他退出團體

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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文泰一涉性犯罪被起訴，已退出韓國男團NCT。

在今日（29日），現年30歲的韓國男團NCT成員文泰一（泰一）突然被退團，泰一所屬的公司SM娛樂發聲明交代事件，消息震驚一眾網民，有網民問：「到底是做了什麼事？」

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文泰一退出NCT

對於泰一退出NCT一事，SM娛樂發出的聲明如下：

我們最近確認了泰一涉及性犯罪有關的刑事案件被起訴。

在調查的過程中，我們意識到該事件非常嚴重，認為他無法繼續進行團體活動，與泰一討論後決定讓他退出團體。

目前，泰一正積極配合警方調查，根據調查進展情況，我們將再做進一步的說明，對於公司的藝人引起的爭議，我們深表歉意。

NCT官方社群已取消了追蹤泰一的帳號，NCT的泰容、道英等也取消對泰一的追蹤。

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