資優教育丨規劃孩子的創科生涯   投入瞬息萬變的科技時代

▲ 培養孩子對科技的興趣是首要關鍵。

在當今瞬息萬變的科技時代，人工智能(AI)、大數據、區塊鏈及編程等技術不僅是未來職場的核心能力，更是驅動社會變革的重要引擎。作為香港資優教育學苑董事局的主席，筆者深明引導孩子在這些領域探索的重要性，以下提出一些生涯規劃策略的建議，供各位讀者參考。

激發興趣：從好奇心開始

首先，培養孩子對科技的興趣是關鍵。家長和教育工作者可以透過以下方法，激發孩子的好奇心：透過引入實際應用，將人工智能和大數據等概念與日常生活聯繫起來，例如介紹如何利用AI進行圖像識別或聲音分析。另一方面，鼓勵孩子參觀科學展覽或參加相關的工作坊，讓他們親自體驗編程和區塊鏈的應用。此外。鼓勵孩子閱讀科技書籍或觀看相關影片，以故事形式讓孩子理解複雜的科技。

建立基礎：系統學習與實踐

興趣是學習的動力，而紮實的基礎則是深入探索的前提。筆者建議為孩子選擇適合他們年齡和興趣的課程，從簡單的編程語言開始，例如Scratch或Python。然後讓孩子動手實踐，鼓勵孩子參加編程比賽或黑客松，透過實際項目鞏固所學知識，並且以啟發式教育，通過問題導向的學習方式，讓孩子在解決實際問題時獲得成就感。



拓展視野：多元化的學習體驗

隨著技術的迭代更新，保持開放的學習態度尤為重要。透過跨學科學習，鼓勵孩子將人工智能與其他學科結合，如藝術、音樂或社會科學，提升綜合能力。鼓勵孩子參與國際科技交流項目，增加對全球科技發展趨勢的理解，並且引導孩子思考技術發展的倫理問題，培養負責任的創新精神。

規劃未來：生涯導向的成長

在培養技術能力的同時，生涯規劃也是不可忽視的環節。與孩子一同設定目標，幫助孩子制定短期和長期學習目標，並定期檢視成績和進展。讓孩子提早進行職業探索，透過實習或職業影子計劃，讓孩子了解不同科技職業的實際情況。為孩子尋找合適的導師，發掘和指導孩子發揮潛能，並讓專業的導師為他們提供專業建議和職業導向。

這樣，在各位家長的引導下，孩子們不僅可以在科技世界中找到自己的位置，更能在面對未來挑戰時，展現出強大的創新能力和適應力。透過激發興趣、建立基礎、拓展視野和規劃未來的全方位策略，我們可以幫助孩子成功地走進未來世界，實現他們的無限潛能，發掘科技帶給他的機遇！

最後順帶一提，若家長留意到孩子在創科方面具備資優特質，例如熱愛汲取相關知識、創意無限、學習時充滿熱忱，可提名他們加入資優學苑，讓他們有機會參加專人設計的課程，在前沿科技的領域盡展所長。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】