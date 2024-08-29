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屋村怪談︱九龍城真善美村瘋傳「詭異通告」　16項保安守則超心寒 真相竟是…

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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九龍城真善美村瘋傳「詭異通告」　16項保安守則超心寒 真相竟是…

【公屋/屋村/真善美村/怪談/都市傳説/詭異通告/保安守則/巡更/網絡熱話】不少公共屋邨流傳著各種都市傳說，近日就有網民討論位於九龍城的真善美村怪談：真善美村至真樓出現一張通告，上面寫著「304室無黃x光住客」；網民帖文更列出16項「至真樓夜更保安內部告示」，内容相當詭異，令人心寒。

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Sick問識答
Sick問識答｜O型腿或是患「罕見病XLH」？醫生拆解9大症狀+遺傳風險

網民在Threads發文並上載照片，指九龍城公屋真善美村出現一張通告：

真善美村至真樓304室。請留意，此單位無黃x光住客。

同時，帖文還列出16項「至真樓夜更保安內部告示」，但規則内容非常詭異，不少人看後感到脊背發涼留言「好恐怖喎大佬」！

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網民實地考察：真的有通告！

帖文在網上引起熱烈討論。有網民親自去到真善美村至真樓3樓「實地考察」，發現這則2021年的通告確實存在，至今仍被貼在牆上，令事情更添恐怖氣息。

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真相竟然係咁？

最後，發帖的「樓主」揭開真相。原來，上述的通告實際上是樓主創作出來的「香港屋村規則怪談」。這是近年流行的一種網絡都市傳說創作類型，作者會利用以規則、守則、說明書、注意事項等格式敘事，以要求、命令、建議等語氣分條撰寫。條文規則與生活中常見的規章守則類似，但具體內容往往存在「細思極恐」的異常，從而製造出恐怖效果，引起讀者好奇心。

雖然是「創作文」，但網民知情後仍留言支持：「好正！仲會唔會寫？留定名先」、「其實真善美村呢個名本身都好規則怪談」。

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