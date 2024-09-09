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正向教育丨照顧患病家人瘦了足足20磅 陳葒校長： 摯親露出的笑容增長撐下去的動力

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

曾經有一段時間，大概是四個月左右吧，我需要照顧一位臨終的摯親。那時我才真切體會到要在家中照顧一個嚴重病患的親人，尤其是醫生已告知病情不太可能好轉的情況，在心身上要承受的壓力，是如何的沉重。

心疼對方的痛苦，害怕對方的離去，擔心自己的照顧不周，責備自己的無能為力，交集形成一種強大的無力感和愧疚感，精神情緒就這樣長時間地緊繃著，箇中的煎熬也只有自己知道。身體的壓力也同樣巨大。病者的飲食、藥物、物理治療、大小二便、這些都需要 24 小時的照料看顧。

就算是深夜睡著後，也會因病者的疼痛和不同生理需求而隨時隨刻起床照顧。白天心力交瘁，晚上睡眠不足，身體的損耗很大。我當時沒有病倒已是萬幸，但那一段時間，本來已很瘦的我又瘦了足足20磅。也有不少人給我安慰鼓勵，我也會上網看醫生或心理專家的減壓建議，比如什麼每天做運動，或冥想，或和朋友聊天等等，不是很難做到就是做了也沒有作用。

然而，某天晚上我們偶然在電視上看到一齣連續劇正好開播，就很自然地一直看到劇終。期間看到有趣場面或無理情節，就一起歡笑或一起嘲笑。雖然每晚只是一小時，但卻是我一天之中唯一感到放鬆的一小時。而病痛中的摯親露出的笑容，也能增長我撐下去的力量。我那時才發現，和病者一起追劇竟然是我最有效的減壓方法。當然，每個人的性格心態習慣喜好和身體狀況都不一樣，所以並不會有一個適合於所有照顧者的減壓方法。

所以我不是說專家的那些建議不對，也不是說照顧者和病者一起追劇就一定可以減壓。我想說的是，當時我在去到壓力臨界點前發現追劇這個減壓方法，純屬偶然和幸運，但其實身為照顧者，更應該積極主動去尋找自我減壓的方法，因為我們永遠不會知道那個壓力臨界點何時會到來。我相信只要照顧者願意主動去找，一定可以找到最適合最有效的減壓方法。

加油！

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撰文 : 陳葒校長

欄名 : 寫滿愛愛滿瀉

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