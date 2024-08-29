性教育丨公經社科性教育教材被指不合時宜　 大學副教授：愈強制抑壓性欲或會愈報復式反彈

▲ 性教育是一個很大的課題。

性教育是一個很大的課題。負責性教育的，本身也要具備幾個條件：

一、對性知識有專業理解，不是識生仔就等如識做性教育。

二、理解到性教育並非只包括講解生理構造、變化和操作那麼單一層次。全面的性教育是發展學心理的一門非常重要課題，基本上是人一生的課題，因為不同年齡階段有不同的性疑惑，由小童→青少年→青春發育期→成人→戀愛／結婚→七年之癢→中年→更年期→老年等，都要面對不同的性疑惑和問題。由小時候對性開始好奇和有慾念、到中老年面對性功能障礙，全都是性教育，所以絕非簡單的發育期生理課就能概括。

當然，明白到學校只能負責學生在校時期那部分的性教育，但即使是這樣，也需要有系統的、分層次的、貼地的、全面的、徹底的去處理這個課題。所謂貼地，就是要對應現時的社會文化。叫現時這一代的青少年簽份親密界限承諾書，還要找位「見證人」，我們要先想想，在現今連在成年人世界簽了婚紙都可輕易離婚的世代，這樣要求青少年簽承諾書，會否有點不太合情理的苛求？成效會有幾大？

三、負責性教育的，更應明白性慾與食慾一樣，都是與生俱來的慾望，非常正常，故必須人性化地、合情合理地討論和教人如何面對及梳理，絕不能在毫無充足的健康討論下，要人齋抑壓，要知道愈強制抑壓，或會愈報復式反彈。性慾，絕對不是打幾下羽毛球就能搞得掂的事。當然，不是說有性慾很正常就等如不用教，譬如「與未成年人士發生性行為」這個課題，就可從法律、後果、公義、社會、關係、道德上作深層次討論，從小培養這個意識，青少年會加倍警醒，作出理性思考。

就此，我們必須反思，性教育是否只一味叫人否定和抑壓性慾？應如何教才有效？應如何教才能跟現時的社會文化和發展對口？我們的社會究竟有沒有空間先去討論「性教育應如何教」？若連討論空間也沒有的話，那大概已知，我們的性教育和教育，正往哪個方向走。

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