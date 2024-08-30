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長壽秘訣｜英國人瑞迎來112歲生日　成全球最長壽男子每周必吃1類食物

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【長壽／長壽秘訣／長壽之道／人瑞／世界大戰】見證歷史變遷！現時全球最長壽的男子John Tinniswoo近日迎來112歲生日，曾在二次世界大戰作戰的他，同時亦是如今世上倖存、最年長的二戰老兵。對於長壽的秘訣，John Tinniswoo坦言自己亦不清楚，僅表示自己每周都會吃一類食物，年輕時亦有一健康習慣，其他則與常人無異。

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綜合外媒及《BBC》報道，自今年4月，委內瑞拉人瑞Juan Vicente Pérez Mora離世後，John Tinniswoo便成為了全球最長壽的男子，周一（26日）迎來112歲生日的他，現時居住於英格蘭紹斯波特（Southport）療養院。他坦言，自己除了每周五會吃一份炸魚薯條外，平日無任何特定飲食習慣，另外年輕時非常好動、經常散步，不過這些習慣可能許多人都有，因此亦不清楚為何自己如此長壽。

據悉，John Tinniswoo出生於1912年8月26日，2歲時經歷第一次世界大戰爆發、27歲生日剛慶祝完，便經歷第二次世界大戰爆發，當時他曾於陸軍薪資隊擔任行政職務，協助尋找受困士兵及組織食品供應，第二次世界大戰後，他於「蜆殼」（Shell）及英國石油公司擔任會計師，並於1972年退休。

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相關內容：長壽秘訣｜日本116歲婆婆接棒全球最長壽人瑞 常散步參觀神社最愛2款食物

長壽秘訣｜年輕時經常散步 每周必食1類食物 

John Tinniswoo與妻子Blodwen相識於利物浦一場舞會，兩人於1942年成婚，翌年誕下女兒Susan，妻子最終於1986年去世，而他年老後便入住療養院安享晚年。自2012年100歲生日後，他開始每年收到女王寄來的生日卡，最初時是已故女王伊麗莎白二世，後來是國王查理三世。

談及長壽秘訣，John Tinniswoo則笑稱自己並沒有任何養生方法，自己除了每周五會吃一份炸魚薯條外，並沒有任何特定飲食習慣，生活亦沒有任何特別，惟年輕時較為好動、經常出去散步，不知是否與此有關係，但亦認為自己與常人生活無任何不同，不必過於解讀：

你要不活得長壽、要不便活得短暫，你也無法做些甚麼。

長壽秘訣｜見證歷史變遷嘆：世界沒有比過去更好

見證著多場歷史重大變遷、科技進步，John Tinniswoo卻認為世界並沒有比過去更好：「在某些地方可能是沒有更好，但某些地方情況反而是更糟糕……」

據了解，現時世界上最長壽的女性及人類為日本116歲的絲岡富子，而歷史至今最長壽的人類，則是來自日本的木村次郎右衛門。他於2013年去世，享年116歲54日。

同場加映：地中海飲食法建議餐單

澳洲註冊營養師Jim Lau接受訪問時曾指出，「綠色地中海飲食法」是在「地中海飲食法」的基礎上，額外攝取堅果、藻類等綠色食物及綠茶。堅果、藻類及綠茶三者均含減肥關鍵的天然元素多酚（polyphenol），可加快脂肪酸代謝，同時會抑制形成脂肪的「脂肪酸合酶」，而多酚又能抑制自由基、抗氧化、抗炎、降血壓血脂，繼而帶來抗癌、抗衰老及預防心臟病等效果。

同場加映：8種長壽食物

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