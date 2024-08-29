陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera傳年底嫁朱敏瀚後首露面　陳曉華獲「求婚」激動爆喊

▲ 陳曉華獲「求婚」激動爆喊！

【陳曉華 / 朱敏瀚 / 香港小姐 / 港姐冠軍 / 秘婚】日前有報導指2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）與同公司的朱敏瀚秘戀逾年，二人已共賦同居，報導又指雙方已見家長，他們亦計劃年底於東南亞拉埋天窗。

自傳出「婚訊」後，不少傳媒向Hera、朱敏瀚求證也未獲回覆，令人更加好奇！當事人之一的Hera終在傳婚訊後首度現身，狀態大勇！

陳曉華朱敏瀚秘戀丨Hera入行6年緋聞不絕 陳曉華被爆暗撻Ian最轟動

陳曉華朱敏瀚秘戀丨陳曉華激動爆喊

昨晚（28日），《TVB娛樂新聞報道》報道劇集《金式森林》的內地煞科宴，在劇中譜「忘年戀」的郭晉安、Hera，因與拍檔暫別而情緒起伏大，二人更在台上上演肉麻情節，未知Hera當時有否想起朱敏瀚呢？

郭晉安情深款款地說：「多謝你呀老婆，多謝你呢兩個月做咗我生命裡面最重要嘅一個女人。同你行呢一條路，開頭好緊張，但我慢慢覺得好放鬆，跟住又有啲好似戰鬥嘅感覺，去到尾聲又覺得好似已經打贏呢場仗，依家又唔想再分開、依家連望你都唔敢望，總之呢兩個月，我覺得好被你愛嘅感覺。」

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而Hera一邊聽著已激動爆喊，接著，郭晉安再拋出一句：「老婆，你嫁畀我啦！」

Hera就回應：「安哥，話說我第一次見你時好驚你，因為你都唔同我講嘢，你淨係捉住羅子溢傾計，嗰陣記者會，好擔心我呢個老婆一啲都唔似老婆，但拍拍下又發現我哋愈嚟愈friend，我都唔知點解。」

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陳曉華朱敏瀚秘戀丨傳Hera年底做人妻

2020年，首次拍劇的Hera跟朱敏瀚於劇集《迷網》中飾演戀人，當時朱敏瀚正跟華姐余思霆拍拖，2022年，二人於無預警下宣布分手，結束3年多感情，當時有指因疫情分隔兩地影響惑情，之後朱敏瀚跟JW因拍劇而傳緋聞！

至於陳曉華此位新一代花旦緋聞也相當豐富，入行不久被爆曾跟狄以達拍拖，其後拍攝《異搜店》時跟何廣沛傳緋聞，又因駕駛MIRROR成員陳卓賢（lan）的座駕惹來同居傳聞。及至去年，陳曉華被指跟羅天宇傳緋聞，二人於節目《咔嚓咔嚓》結緣，並同遊日本，今年又傳出方力申力追陳曉華。

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