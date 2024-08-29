心臟警號｜24歲男子肚痛一整天突心肌梗塞　醫生教關鍵位置分辨心絞痛

【心絞痛／心肌梗塞／心臟病／三高／血糖／膽固醇】無緣無故身體疼痛，可能是大病先兆！內地一名24歲男生肚痛難耐，入院揭患心肌梗塞。然而他事前一早有先兆，但他卻沒有正視，導致差點喪命。有心臟科醫生指出，心絞痛不一定只發生在心臟或胸口位置，上至頭痛，下至腹痛，都有可能是心臟求救的警號。

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心肌梗塞｜輕視間歇肚痛 驚揭心臟出事

天津三甲醫院心血管內科副主任王星醫生在「小紅書」發佈影片分享病例，指一名24歲男子肚痛一整天，入院求醫揭患心肌梗塞。醫生指出，該名病人一星期前已有腹痛困擾，尤其是每當他運動或是走動後，就會間歇性出現上腹部疼痛問題。但病人卻沒有理會，只當是肚痛，且每次忍一忍，過一會兒痛楚就會自行消失，萬萬沒想到這種痛楚原來與心絞痛息息相關。一星期後，病人再次感到疼痛，這次終於按耐不住疼痛，入院求醫。

心絞痛8大位置

王醫生指，肚痛勿掉以輕心。他指出8大上身疼痛同位置，與心臟病存在著關係。

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醫生續指，如果痛楚是在活動、運動、勞動或勞累後出現，並有胸悶、胸痛、牙痛、頭痛、肩臂痛、肚痛或是呼吸不順等不適症狀，且持續幾分鐘後才緩解，就不要掉以輕心。皆因這些不適都是心肌缺血的徵兆。若沒有妥善處理，有可能會導致心肌梗塞。

6大不良生活習慣 留意3大指數

至於年輕人患上心肌梗塞的原因，很大可能是自身不健康的生活方式有關。王醫生指，三高問題是導致心血管疾病的主因，當中由 不良生活習慣 引致：

暴飲暴食

飲食不健康

久坐不運動

肥胖

吸煙喝酒

經常捱夜

故此，他建議平日要養成良好生活和飲食習慣，且經常檢查和追蹤血壓、血糖、膽固醇等指數。他強調，一般年輕人如果平日生活習慣不好，亦會大大提高患上心肌梗塞的風險。

心肌梗塞7大症狀

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10大護心食物

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11種降膽固醇食物

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