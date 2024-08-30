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運動意外｜22歲幼師健身室內深蹲突然暴斃　疑舉太重致腦缺氧猝死

醫生診症室

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【健身／運動／舉重／深蹲／腦缺氧／腦出血／猝死／運動意外／健身意外】進行重量訓練時要量力而為，避免發生意外！近日墨西哥一名年輕女子在健身室舉重時，突然暈倒在地上，緊急送院後已回天乏術；及後驗屍報告指出，該女子因腦缺氧，引發腦出血和血栓栓塞，疑因舉太重造成腦缺氧而猝死。

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運動意外｜女子健身深蹲突然暴斃

綜合外媒報道，墨西哥北部科阿韋拉州22歲女子Ariatna Lizeth Mata Esparza於8月16日，在一所健身房進行恆常的重量訓練，期間Ariatna在做槓鈴深蹲時突然暈倒在地，有其他健身人士見狀隨即叫救護車，惟救護員到場後，發現她已經失去生命跡象，判斷當場死亡。

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當地警方表示，驗屍結果顯示Ariatna腦部出現缺氧症，從而引發急性非創傷性腦出血及全身性血栓栓塞；有專家指出，由於進行劇烈活動時，有機會加劇缺氧情況，而目前涉事健身室未有提供相關資料顯示Ariatna所舉的重量，但一般女性的槓鈴深蹲上限為154磅（約69.8公斤），推斷死者或因槓鈴重量太重，腦缺氧而猝死。

Ariatna的母親受訪時表示，女兒生前一直有健身運動的習慣，完全無法理解為何會發生如此事情；她任職幼稚園老師，最近亦有應徵新工作，本應在意外當天會得知結果，未料竟發生憾事。其母親在社交平台發文哀悼，

我的公主，我的女孩，妳走了，留下我們空虛的靈魂和破碎的心。地球上的妳本就是一道光，照亮所有經過的人，如今妳是一盞照亮天使的光，我愛妳，我的公主。

同場加映：

運動意外｜32歲言語治療師挑戰雙人瑜珈　意外失平衡背脊落地致半身癱瘓

運動意外｜6大運動安全要點

本港衛生署衛生防護中心提醒市民，做運動時要注意6大安全要點，避免發生意外。

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1. 衣服的選擇：選擇衣服應以舒適稱身、不妨礙活動為原則。衣服應以具備吸汗和透氣特性的質料製成，例如棉質。與此同時，應顧及天氣和運動場地，寒冷時，內層穿著吸汗的衫褲，外層穿著風褸或適量方便脫下的禦寒衣服。炎熱時，應穿著較薄的Ｔ恤或背心，有需要時可多帶一套衣服更換。

2. 運動鞋的選擇：選擇適合鞋頭、鞋踭和腳形的合尺碼運動鞋，太鬆或太緊的鞋會令腳部磨出水泡。選鞋時亦應配合運動種類和場地。

選擇輕盈而鞋面較柔軟的跑鞋，底部則附有具減震功能的足墊，以吸收雙腳著地時的震盪。至於室內運動，則宜選有抓地力的球鞋，以免滑倒。進行室外運動時，應選擇耐磨並有厚墊的運動鞋，使足部不會過度疲勞。

3. 運動襪的選擇：穿鞋的同時應穿上襪，否則在運動時，腳會因與鞋子內部磨擦而受傷。襪子要合尺碼，太緊會影響血液循環，太鬆會減少鞋內空間，令腳部不適。襪子宜因應不同運動而異，如跑步時，應穿著較透氣的襪子。

4. 注意飲食：避免空肚做運動，以免體力不支而暈倒；太飽時亦不應做運動，否則會導致消化不良。運動前進食一些小食，例如果醬多士、脫脂奶或營養麥片，能令你精力充沛。帶備充足的水，以補充因出汗而流失的水分。

糖尿病人要特別小心，選擇參與運動計劃前應咨詢醫生意見，以便在藥物或飲食方面作適量的調整。運動最好在飯後一小時進行，以免引致低血糖症，並要隨身攜帶一些易吸收的糖類食物如方糖，即使出現低血糖症，也可立即進食來提升血糖水平。

5. 熱身運動：熱身運動的主要目的是使人體逐漸從靜止狀態過渡至運動狀態；有效的熱身只需五至十分鐘，能令心跳加速和體溫稍升，增加全身和肌肉的血液循環，令關節更靈活，提升運動表現及避免受傷。

熱身運動以柔和、輕鬆自然為原則，強度介乎低等至中等，節奏應從慢至快，直至呼吸和心跳明顯加快。你可選擇輕鬆慢跑、兩手在旁擺動或動態伸展動作，例如雙手打圈、高抬腿，接著可進行俗稱「拉筋」的靜態伸展動作。

6. 注意安全：做運動應量力而為，循序漸進。身體若有不適，如發燒、傷風、感冒，不宜勉強。運動時如感到頭暈、作悶、作嘔、呼吸困難，應立刻停下休息，並於有需要時求醫。

同場加映：猝死4大高危因素

同場加映：10大猝死徵兆

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