劉家傑逝世丨英語老師劉家傑驚傳逝世享年82歲　主持《英語一分鐘》成經典

▲ 劉家傑驚傳逝世！

著名英語教師劉家傑今日（8月29日）驚傳逝世。在今日有Facebook專頁發文稱：「各位，剛剛 收到 劉家傑已於今個月廿二號在多倫多逝世噩耗！非常婉惜！」消息亦在連登區討論區，引起網民熱議，但未得到証實。

劉家傑中學就讀拔萃男書院，之後在香港大學讀大學。

於1960年代初，劉家傑已在麗的映聲主持教授英語的節目，及主持過多屆的校際問答比賽甚至港姐司儀等，並以口齒伶俐及幽默見稱。

另外，他在1967年加盟剛開台的無線電視任新聞報導員及節目主持，更是首位於明珠台擔任英語新聞報道的華人。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

劉家傑逝世丨主持《英語一分鐘》成經典

及至1976年9月毛澤東離世，劉家傑在新聞報道時讀出了一句「全港400萬人流淚」，受到非議。之後他轉投麗的電視，並為麗的演出劇集。

不過他在其自白書《交代》中反駁稱根本當時沒說過「全港400萬人流淚」，稱：「這是別有用心的人捏造出來的話柄。有錄映錄音為證。」劉家傑指，當晚稿上寫「不少人流淚」，而他照稿讀沒有「爆肚」。

最新影片推介：梁靖琪專訪

到1980年，劉家傑為港台主持節目，當中主持的香港電台節目《英語一分鐘》更深入民心，成香港人集體回憶。此外，他亦曾開教授英語的學校。

在1990年代尾，劉家傑移民加拿大多倫多，自此就只於當地電視節目亮相。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5