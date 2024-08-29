快高長大︱千名小學生驗證每日做這運動30分鐘　半年内多長高1.5cm

▲ 千名小學生驗證：每日做這運動30分鐘，半年内多長高1.5cm！

【長高/運動/骨骼生長/兒童健康】小朋友長得高，會有更多自信！除了吃補鈣食物，多做運動都會幫助骨骼成長，其中有一項運動經過1000名小學生實驗證明，只要每日堅持30分鐘，就能在4至5個月左右「多長高1.5cm」，女生的效果會更明顯。

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台灣小兒科醫生傑登在Facebook專頁「傑足先登 傑登醫師」發文，解釋「長骨」是指主要支持身體垂直力量的長型骨骼，例如小腿脛骨、大腿骨等。想要發展「長骨」，就可以做簡單而有效的運動，給生長板適度的壓力、刺激長骨發展。

根據陽明大學劉影梅副教授曾進行的一項研究：有超過1000名小四學童的驗證結果顯示，每天進行跳繩運動30分鐘，並連續進行20周（約4至5個月），就可以發現有跳繩習慣的孩子，平均會比不跳繩的孩子「多長高1.5cm」；其中以女生的效果更為明顯。

建議的跳繩方法

想長高的孩子躍躍欲試之前，要先注意適當的跳繩強度和時間，避免反效果。研究給出具體的跳繩建議如下：

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不過，若非孩子真的很喜歡跳繩，要如此每天堅持下去實屬不易。因此，傑登醫師另外建議幫助持之以恆的方法：

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