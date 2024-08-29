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盛事經濟｜西九音樂節10月31日一連4日舉行　邀Mirror及日韓台英單位表演

社會

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第二屆「HKT西九音樂節」將於10月31日至11月3日舉行。（陳靜儀攝）

第二屆「HKT西九音樂節」將於10月31日至11月3日舉行，設3個節目，匯聚本地歌手及組合，包括MIRROR成員盧瀚霆、COLLAR、魏浚笙、及周殷廷等，並邀得Jorja Smith、MONDO GROSSO及婁峻碩等來自日韓台英的單位加入表演陣容，一連4日於西九文化區竹翠公園、自由空間、藝術公園、M+及留自 Livehouse 等舞台上演超過60場演出。

今屆音樂節結合流行文化與藝術創作，西九海濱將設置來自英國的得獎巨型沉浸式藝術燈光裝置《Submergence》，並舉辦戶外音樂舞蹈派對《HKT 西九音樂節：「幻舞浮光」海濱裝置舞蹈》，由舞蹈總監麥秋成主理、MIRROR 成員邱士縉《全民造星 V》冠軍得主香胤宅等藝人舞者獻技，為樂迷帶來跨媒介音樂節體驗。

首屆「HKT西九音樂節」共錄得近40,000人次參與，西九文化區當代表演藝術主管龔志成表示，去年籌備階段仍受疫情限制，未能邀請海外嘉賓，形容「爭咁啲」；今年邀請到多個海外單位，相信觀眾反應會較去年好。

行會早前通過取消西九文化區「只租不賣」限制，容許西九「賣樓」紓緩財困問題。被問到音樂節票價會否因財困有所調整，龔志成強調「唔會因為咁賣貴啲啲飛」，又指做任何東西都不是為了賺錢，兼顧眾多免費節目的情況下亦不可能賺錢，認為現時票價合理。

《HKT西九音樂節：越流行》於今年11月2及3日舉行，單日票售1080元或780元；雙日票則售1680元或1280元。《HKT西九音樂節：星之開箱》門票則售420元，市民可於西九文化區網站購票。音樂節另設免費節目《HKT西九音樂節：「幻舞浮光」海濱裝置舞蹈》，於文化區藝術公園海濱草坪東面演出。

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