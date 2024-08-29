巴黎殘奧｜陳睿琳100蝶初賽總成績次名晉級　00:42爭港隊今屆首面獎牌

▲ 港隊游泳代表陳睿琳晉身決賽。（中國香港殘疾人奧委會圖片）

巴黎殘奧今日（29日）迎來首個比賽日，港隊即有好消息。游泳代表陳睿琳在女子100米蝶泳S14級初賽以1分04秒32取得小組首名，總成績第二名晉身決賽，明日（30日）凌晨12時42分力爭香港今屆首面獎牌。

20歲「女飛魚」陳睿琳上屆以17歲之齡首戰東京殘奧，是港隊最年輕代表，雖然在100蝶得殿軍與獎牌擦肩，但她進步神速，去年在杭州亞殘運獨攬2金3銀，其中100蝶更是兩破大會紀錄封后。

今屆殘奧捲土重來，陳睿琳香港時間今午4時35分打頭陣出戰女子100米蝶泳S14級初賽，起步後緊隨英國選手，在50米以30秒18次名轉池，最後階段憑後勁反超前首先觸池，游出1分04秒32，以小組首名、總成績第二名成功晉身決賽。

另一港隊游泳代表張可盈以1分10秒95完成同一項目，排小組第6名、總成績第10名，未能直接晉級，被列為第二名決賽替補選手。

硬地滾球港隊一哥梁育榮今晚11時小組賽登場

此外，硬地滾球選手張沅將在今晚6時50分出戰女子個人賽BC4小組賽，對中國選手林細妹；謝德樺今晚8時在男子個人賽BC3小組賽鬥波蘭選手。上屆奪1銀1銅的硬地滾球港隊一哥梁育榮則成為「六朝元老」，今晚11時於男子個人賽BC4小組賽登場，與巴西選手爭晉級機會。

而射箭港將危家銓於今晚11時在男子個人複合弓公開組排名賽亮相；被視為爭牌熱門的羽毛球SH6級（短肢組）「世一」朱文佳就在明日凌晨12時於男子單打SH6級小組賽，迎擊英國球手。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】