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黃心穎二姐丨黃心妙晒性感照成癮　 疑Po偷窺出浴照尺度升級【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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黃心妙似乎露上癮！

黃心穎的二家姐黃心妙(Shelby）早於2009年下嫁澳門商人升呢人妻，婚後育有三名子女，心妙長居澳門相夫教子，亦不時於社交網上載靚相騷身材。

黃心妙昨日（8月28日）分享三張靚相，其中一張為出浴照，更以「偷窺」角度作拍攝，未知操刀者是誰，惟意識比之前的性感照更大膽。

黃心穎二姐丨黃心妙無懼日本巨大地震預警　預告照出發大阪旅行

點擊圖片放大
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黃心妙：不爭一份認同

另外，其餘兩張相見黃心妙穿上喱士背心對鏡自拍，她更留言寫道：

別人眼中的我行我素，我覺得更像是一種與世無爭

不爭一個理解，也不爭一份認同，真實地做著自己而已

#快樂寶寶 #說到做到 #時間是個好東西 #會給你答案的

除了分享被大仔咬耳仔的合照外，心妙曾疑似於更衣室拍照，大膽行徑引來爭議。

不過黃心妙似乎未受影響，她選擇繼續做自己，某些網民更表示支持心妙。

點擊圖片放大
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