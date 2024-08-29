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巴黎奧運｜全紅嬋感謝大家喜歡　寄語有熱愛就去追別怕失敗

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 2 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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全紅嬋表示多謝大家喜歡。(曾耀輝攝)

巴黎奧運國家隊代表團，今起（29日）訪港3日，下午在下榻的尖沙咀海景嘉褔洲際酒店舉行記者會。跳水運動員全紅嬋感謝大家對其的喜歡並寄語「有熱愛就去追吧，不要害怕失敗」。

乒乓球運動員樊振東就指，首次隨團來港參加交流活動，非常開心，希望接下來的時間能跟各界友好交流。隊友馬龍被問到退役後的計劃時就指，自己現時仍是運動員，若有轉變會告知大家，他又指非常榮幸第四次隨團來港，希望是次能與香港青少年交流，相信會是特別的回憶。

游泳代表張雨霏就稱，過去數次來港參與游泳世界盃，對香港頗熟悉，亦很喜歡港式點心，並以廣東話舉例喜歡蝦餃及叉燒包。她又稱，參與奧運會讓其有面對困難的勇氣和經驗，現在的自己較三年前更知道用什麼心態去面對困難。另一代表潘展樂就指，要成為年輕人的榜樣要「不怕苦、不怕累，為國爭光」，指要先練好自己「再成熟點後再成為別人的榜樣」。

新學年將來港讀博士的韻律泳運動員王柳懿和王芊懿就稱，香港除了離家近，也是國際化城市有助提高國際視野，又指是次備戰奧運有很多科研力量介入，非常有助於提高成績，故選讀體育教育和運動科學相關的課程，希望結合訓練經歷，提高專業知識，也希望將來為花式游泳隊提供自己的力量。

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酒店外下午有逾百支持者等候，希望一睹運動員風采。15歲內地高中生管同學，今早與另外兩名同齡朋友由廣州來港，指非常喜歡孫穎莎王楚欽，自從得知代表團會來港後便計劃行程，亦獲家長支持，因「他們都是為國家爭光的運動員」。她指，透過媒體報導及網上消息得知運動員下榻的酒店後，便到酒店外等候，「看一眼已經很滿足」，另也帶同球拍及自製的禮物，希望碰運氣，看看能否獲得運動員的簽名。

市民皮小姐亦帶8歲女兒Emily在酒店外等候，指很遺憾早前未能購得代表團3場公開活動的門票，得知運動員下榻的酒店在居所附近，便應女兒要求，帶其到酒店外，希望能與運動員較近距離接觸，尤其希望能看到女兒喜歡的全紅嬋及孫穎莎，明日或會再到維港及山頂碰機會。Emily稱，雖然最終未有看到二人，但能看到張雨霏及潘展樂也很激動及開心，除因他們成績好，自己也有學習游泳，會以他們為目標，學習他們努力拼搏的精神。

李小姐今早特意從深圳來港，指自己喜歡馬龍8年「馬龍打波犀利，人品好，各方面都好」，是次亦首次在香港看到馬龍，覺得很開心，只可惜未能搶到公開活動的門票，未來兩日會繼續留港，亦計劃或隨代表團到澳門。她希望馬龍「再堅持打耐一啲啦」，重申馬龍未指要退役，會繼續支持。

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記者：黃小冰

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