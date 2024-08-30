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醫療新技術｜仁安醫院引入全港首部PCCT　秒速完成掃描影像更清晰輻射量可減達7成

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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仁安醫院引入全港首部雙源光子計數電腦斷層掃瞄系統（PCCT），其輻射量對比傳統電腦掃描可減少達7成。

【仁安醫院/雙源光子計數電腦斷層掃描系統/PCCT/電腦掃描/造影/輻射/顯影劑/肺癌篩查/影像】仁安醫院昨日宣布，引入全港首部雙源光子計數電腦斷層掃瞄系統（Dual Source Photon-Counting CT Scanner，下稱PCCT），於今年3月開始投入服務，目前已成功為過千名人士進行了醫療造影檢查。院方表示，這項新技術能在1秒內完成全身血管造影，並為病人提供更高清的影像外，輻射量更可減少達7成。

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仁安醫院醫療造影部門主管許炳權醫生指出，傳統電腦掃描（CT Scan）技術的訊號轉換涉及2個步驟，探測器在訊號轉換過程中容易遇到資訊損失，而PCCT則只需1個步驟，大大減少電子噪音及資訊流失的問題之餘，視乎掃描部位，輻射量可減少達70%，並且能在低輻射劑量的情況下產生更銳利、清晰的影像。

此外，PCCT增強顯影劑的碘在影像中的信號，因此所需的靜脈注射顯影劑可減少達30%，從而減輕對病人腎功能的負擔。

許炳權又以肺癌為例，提到各地流行使用低劑量胸腔電腦掃描進行篩查，如使用PCCT技術進行篩查輻射量則更少，僅相當於2次胸肺X光；而PCCT可以偵測到1mm大小的微細結節，更能捕捉到低至0.2mm切片後度的影像，比傳統電腦掃描的0.6mm切片更為精細，準確度亦更理想，有助及早發現肺癌、評估跟進及處理方法。因此，他亦建議高危人士如吸煙者每年進行一次掃描檢查。

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雖然本港目前未有由政府主導的肺癌篩查計劃，不過被問到院方立場時，仁安醫院助理院長蘇藹欣醫生就表示，各地篩查計劃及進度皆有不同，醫院希望可向市民提供醫療設備，為有興趣檢查的人士提供選擇。

仁安醫院心臟中心總監李少隆醫生就指，心臟電腦掃描在過去20年為冠心病的診斷提供了革新的方法，惟影像技術上仍有不少問題；而PCCT的出現大幅地提高了影像質素，更促進了嚴重鈣化血管和支架內再收窄等方面的判斷能力。許炳權補充，過往病人若在心血管植入支架，醫生檢查有否再出現堵塞時可能「有少少估估下」，如今則有足夠信心可透過清晰影像作診斷。

而在檢查體驗方面，PCCT的機孔闊度達82cm，有助減低幽閉恐懼的感覺，檢查床亦可降至38cm高，更方便乘坐輪椅或其他行動不便的病人進出和上落.。仁安醫院醫療造影部高級放射技師鍾綺君表示，PCCT機孔轉動一周快至0.25秒，進行肺部篩查及全身血管造影則分別只需0.5秒及1秒，免卻了長者需要持續閉氣、兒童可能需要注射鎮靜劑的需求，令檢查過程更舒適。

至於PCCT的成本及收費，院方表示不會透露儀器價錢，形容投資金額大；院長李繼堯醫生就強調，醫院秉持著「仁心、安心、貼你心」的宗旨，不會為了收回成本而加價。

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